Maroc: Hakim Ziyech - Le Real Madrid n'oublie pas le Marocain

Hakim Ziyech sera le danger numéro 1 pour Valence ce mercredi. Avec son pied gauche, l'international marocain est capable de faire basculer un match d'une passe incroyable ou sur coup de pied arrêté. Cet été, il a décliné des offres de grands clubs européens pour confirmer sa dernière saison.

L'exercice passé, il a survolé le championnat national et montré ses qualités à toute l'Europe en participant pleinement aux qualifications contre le Real Madrid et la Juventus Turin. Et selon les informations, le Real Madrid n'oublie pas Hakim Ziyech. Les Espagnols ont eu l'occasion de le voir de près lors de la dernière édition de la Ligue des Champions et le surveillent toujours. Les Merengue vont envoyer leur scout pour superviser le joueur, en Ligue des Champions face à Valence ce soir. Selon AS, des recruteurs du club de Florentino Pérez seront présents ce mercredi au stade Mestalla à Valence pour superviser le Marocain.

En effet, l'Ajax Amsterdam se déplace pour le compte de l'acte 2 de la phase de poule de la Champion's League pour affronter les Espagnols de Valence. En prélude à cette rencontre, le Réal déjà frustré par un début de saison compliqué cherche à se relancer et courtise fortement le Lion de l'Atlas. Pour rappel, Hakim Ziyech s'est illustré la saison passée en assommant les Merengue en 8es de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Le natif de Dronten avait marqué à l'aller et au retour (défaite 1-2 à Amsterdam puis victoire 1-4 à Madrid) et l'Ajax s'est même hissé jusqu'en demi-finale.