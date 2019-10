Ile Maurice: Bénéfices prometteurs pour IBL profitabilité en hausse pour NIC

«Cependant avec 24 supermarchés et un hypermarché situés à des endroits commercialement stratégiques, Winner's n'a fait que reculer pour mieux engranger des profits à l'avenir.»

Fin septembre et début octobre riment avec la présentation du bilan financier de nombreuses sociétés. Si c'est une obligation pour celles dont les valeurs sont cotées à la Bourse de Maurice, comme pour le groupe IBL, d'autres ne sont pas tenues à faire état au grand public de leur parcours financier pendant une période donnée. Certaines, telle la National Insurance Company (NIC), n'ont pas hésité à rendre publique leur performance pour l'année financière clôturée au 30 juin, même si elles n'avaient aucune obligation à le faire. La présentation de la performance financière manifeste la détermination et la volonté du conseil d'administration à démontrer qu'elle veut évoluer dans la plus grande transparence. Ce qui constitue une revendication de la confiance du marché, des actionnaires, des bailleurs de fonds et du grand public en général.

IBL Ltd, qui est cotée à la Bourse de Maurice, fait partie de ces sociétés pour lesquelles la présentation des résultats d'un exercice financier ne doit pas se confiner dans le cadre du bureau du conseil d'administration ou d'une assemblée générale annuelle des actionnaires. Pour une société de son envergure qui est présente dans neuf segments d'activités économiques, cet exercice est perçu comme une obligation nationale.

C'est ce qui explique la présentation des résultats financiers pour l'exercice 2018/2019 lors d'une Analyst Meeting durant la première tranche de la journée du 1er octobre au cinéma Star, au Caudan.

Le groupe IBL Ltd ne s'est pas contenté d'aborder sa performance seulement sous l'angle des profits et pertes, qui paraissent au chapitre comptable des résultats. C'est une posture importante certes mais qui, dans certaines circonstances, pourrait ne pas mettre en lumière l'ensemble du riche potentiel à réaliser des profits dans le futur.

Le cas de la chaîne de distribution Winner's est significatif. C'est un secteur d'activités dont le coût d'opération a sensiblement augmenté en raison d'un exercice à trois volets : restructuration, réorganisation du stock et un programme de développement des affaires. Cependant avec 24 supermarchés et un hypermarché situés à des endroits commercialement stratégiques, Winner's n'a fait que reculer pour mieux engranger des profits à l'avenir.

C'est sous l'angle de 'Underlying profit' que la direction d'IBL Ltd a choisi de faire état de sa performance. C'est un indicateur déterminant du potentiel d'une société à réaliser de bons résultats. Il s'agit du potentiel sous-jacent de la performance avant la prise en compte des obligations fiscales et excluant les pertes et les gains.

L'avantage de la prise en compte de l'Underlying profit pour une entité de la trempe d'IBL Ltd qui en regroupe plusieurs est que cela permet d'inclure dans l'analyse de sa performance financière la part de gain et des pertes intervenue dans les sociétés associées qui la composent.

La démarche du conseil d'administration de la NIC General Insurance Co Ltd de présenter son bilan financier mérite d'être soulignée. Pour une première, c'en est vraiment une. Il est rare de trouver sur la liste des sociétés d'affaires appartenant au gouvernement cette envie de se mettre au niveau des sociétés cotées en Bourse pour dévoiler au grand public sa performance financière.

On connaît non seulement la performance de cette entité pour l'exercice financier qui s'est terminée le 30 juin 2019, mais on a également des indications pour les années 2016, 2017 et 2018.

L'histoire de NIC General Insurance Co Ltd n'est pas ordinaire. Cette société est une des quatre entités du NIC Group. Ce groupe fait partie de la société holding National Property Fund Ltd (NPFL) qui appartient à l'État. Le NPFL a été mis sur pied en mai 2015 sur ordre du Conseil des ministres. Son principal objectif a consisté à rembourser les personnes se disant victimes de l'affaire BAI et qui ont investi dans les fonds d'investissement que furent le Super Cash Back Gold et Bramer Asset Management Ltd.

Un parcours semé d'embûches pour la direction de cette nouvelle société car il s'agissait de mettre en place une vaste opération de transferts d'activités, y compris le transfert d'actifs et de passifs. L'exercice a duré presque quatre ans.

Ouf de soulagement pour le conseil d'administration de cette société d'État qui a finalement pu présenter les comptes financiers dûment audités pour les exercices de 2016, 2017, 2018 et 2019 aux chiens de garde du mode de fonctionnement des sociétés que sont la 'Financial Services Commission', le 'Registrar of Companies' et le 'Financial Reporting Council', conformément aux obligations légales. Cerise sur le gâteau : le grand public a eu droit à une copie du compte de NIC General Insurance Co Ltd dans la presse.

«Depuis son incorporation, le parcours de la NIC General a été à la fois difficile et gratifiant. Malgré la complexité du transfert, des efforts conséquents ont été fournis afin d'assurer une transition souple, ainsi que la continuité des services d'assurances pour l'ensemble des clients», indique Sanjiv Issary, président du conseil d'administration de NIC General Insurance Co Ltd, «le transfert des activités étant bouclé et les difficultés surmontées, la NIC General possède désormais des bases solides pour accentuer sa croissance.»

Si l'exercice 2015/2016 était difficile, les choses ont pris une autre tournure pour les trois autres années. Au final, NIC General a enregistré un taux de croissance annuel de 38 % au niveau des primes, une profitabilité croissante vu que des profits avant la prise en compte des obligations fiscales ont atteint les Rs 30,4 millions (2019), une performance qui découle des bénéfices de Rs 22 millions réalisés en 2018 et environ Rs 2 millions l'année précédente. Ou encore la somme de Rs 700 millions payée en termes de réclamations destinées aux assurés depuis 2015.

Ce qui représente plus de 150 000 transactions financières. Une performance qui, selon Rishi Sookdawoor, Officer-in-Charge et Chief Operating Officer émane «du dévouement et du professionnalisme du personnel administratif et de vente, de l'éventail des produits offerts, à notre flexibilité, notre quête vers l'excellence et d'autres composants uniques qui forment une culture entreprenante et enthousiaste».