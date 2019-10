Soudan: Le Premier ministre regagne le pays

Khartoum — - Le Premier ministre Abdallah Hamdok a regagné le pays après sa participation à la 74ème Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York et sa visite officielle de deux jours en France.

Il a été reçu à l'Aéroport de Khartoum par plusieurs Ministres.

Dans une déclaration à la presse à l'Aéroport de Khartoum, la Ministre des Affaires Etrangères, Asma Mohamed Abdallah, a déclaré que la participation du Soudan aux réunions de l'Assemblée Générale des Nations Unies était Historique, indiquant que le Soudan était le Centre d'Attention des Gouvernements et des Peuples du Monde.

Elle a indiqué que le Premier ministre avait tenu environ 55 réunions en marge de la Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur les Défis auxquels le Soudan est confronté et les moyens de les résoudre, en particulier pendant la Période de Transition.

La Ministre des Affaires Etrangères a déclaré que la délégation du Soudan avait ressenti une Réponse et une Interaction avec les Exigences de la Scène, ainsi qu'une Ferme Volonté de se tenir au Côté du Soudan dans les prochaines années afin qu'il puisse traverser pacifiquement avec ses efforts pour répondre aux Aspirations de son Peuple a beaucoup sacrifié et beaucoup enduré pendant les années d'Isolement, de Blocus et de Destruction des Capacités Nationales.

Elle a déclaré que les Dirigeants de la Communauté Internationale avaient affirmé leur Soutien à la Suppression du Soudan de la Liste américaine des Etats soutenant le Terrorisme, soulignant que cette étape était essentielle pour la Réintégration du Soudan dans la Communauté Internationale et pour normaliser sa Position parmi les Nations pour avoir contribué de manière positive à la Paix et à la Sécurité dans la Région et au niveau International et pour normaliser ses Relations avec les Institutions Economiques et Financières Internationales.