Algérie: Inspection du projet d'un complexe de la culture et des loisirs à Baraki

Alger — Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, a inspecté mardi au niveau de la commune de Baraki (Alger), en compagnie de l'ambassadeur de la République de Chine à Alger, Li Lian He, le terrain consacré à la réalisation du projet d'un "complexe de la culture et des loisirs" pour s'enquérir des différentes procédures prises pour le lancement du projet.

A cette occasion, le ministre a affirmé que le projet de réalisation du complexe, don de la Chine, qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales, "dénote les relations séculaires entre les deux pays", ajoutant que le projet sera réalisé sur un terrain d'une superficie d'environ 10 hectares, et comportera plusieurs structures culturelles, artistiques et sportives (des salles de lecture, des ateliers, des salles multimédia, des salles de cinéma, salle de sport, une piscine, une auberge de jeunes, un jardin d'enfant, et des terrains de sport).

Concernant le financement de ce don chinois, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, a indiqué qu'une cellule de travail conjointe a été mise sur pied pour étudier la manière de transférer les fonds du côté chinois (qui est actuellement au niveau de l'ambassade de Chine à Alger) à la partie algérienne sur trois tranches pour commencer les travaux.

M.Rabehi s'est félicité du choix architectural qui respecte le cachet urbanistique algérien.

Pour sa part, l'ambassadeur chinois à Alger, Li Lian He a rappelé les relations bilatérales liant les deux pays, ajoutant que son pays accordait "un intérêt majeur"au développement des relations avec l'Algérie.

Rappelant l'initiative de "la ceinture et la route" et le concept de "construire une société de destin commun de l'humanité", le diplomate chinois a souligné que" les deux parties continuent à intensifier et coordonner leurs efforts sur la scène politique internationale pour protéger les intérêts communs des pays en voie de développement".

M.Li a réitéré le soutien de la Chine à l'Algérie, ajoutant qu'elle œuvrera au renforcement du développement économique en Algérie au mieux des relations historiques liant les deux pays".

De son côté, le président de l'APC de Berraki, Elhadj Ghazi a déclaré à l'APS que la réalisation du centre culturel au niveau de la cité Diar Elbaraka (Berraki) est un acquis au profit des citoyens, saluant l'initiative de la République populaire de Chine en faveur de la commune.