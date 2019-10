Cote d'Ivoire: Droits de l'Homme/3e cycle de l'Examen périodique universel - L'heure est la mise en œuvre des recommandations

Un atelier de renforcement des capacités s'est ouvert le 30 septembre, à Abidjan

A l'initiative du secrétariat d'État auprès du Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, chargé des Droits de l'homme et de l'Ong suisse Upr info, un atelier de formation de trois jours destiné aux membres du comité interministériel de suivi de l'application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme s'est ouvert lundi, à Abidjan. Objectifs : amener les membres du secrétariat d'État à s'approprier les recommandations du 3e cycle de l'Examen période universel (Epu) et définir une stratégie de suivi de la mise en œuvre des recommandations et des enseignements du 3e cycle de l'Epu, et ouvrir le processus de dialogue et de coopération au plan national sur la mise en place d'une matrice de suivi de la mise en œuvre des recommandations.

A l'ouverture des travaux, Aimée Zébéyoux, secrétaire d'État chargée des droits de l'Homme s'est félicitée de ce que la Côte d'Ivoire a décidé, « outre les 213 recommandations acceptées lors du dialogue interactif du 7 mai 2019, de prendre à nouveau à son compte neuf autres recommandations sur les 20 qu'elle avait reportées lors de la 42e session du Conseil des droits de l'Homme tenue du 16 au 22 septembre, à Genève. Soit au total 222 recommandations sur 247 à elle faites. Ce qui donne un taux d'acceptation de 90%, faisant de la Côte d'Ivoire un État modèle en la matière ».

Aimée Zébéyoux a assuré, en outre, que la situation des droits de l'Homme s'est beaucoup améliorée depuis 2011 en Côte d'Ivoire, avec des avancées significatives et une amélioration notable du climat politique.

Elle s'est dit satisfaite d'accueillir le présent appui technique d'Upr info, qui offre aux participants une occasion unique d'améliorer leurs connaissances sur l'Examen périodique universel et de fournir les outils nécessaires de renforcement des capacités, de créer une stratégie de mise en œuvre et de suivi des recommandations formulées à l'Epu à travers une matrice innovante de mise en œuvre fournie par l'Upr info.

« Assurément, au terme des trois journées de travail, d'échange et de partage, je suis convaincue que grâce à votre expertise, en tant que pôles d'excellence pour l'Epu, vous ferez mieux faire connaître l'Examen période universel, les thématiques abordées dans les recommandations, une classification de ses recommandations ainsi qu'un partage de bonnes et meilleures pratiques », a-t-elle soutenu.

Aimée Zébéyoux a auparavant exprimé la gratitude de la Côte d'Ivoire à toutes les autorités présentes « tant pour la tenue du présent atelier que pour toutes les facilités qu'elles ont apportées à la Côte d'Ivoire lors de la préparation de son rapport du 3e cycle du l'Examen périodique universel et tout le long du dialogue interactif ».

Elle a, au cours de cet atelier, rappelé que l'Epu « est un pertinent mécanisme chargé de veiller au respect des droits de l'Homme par les pays membres ». Avant de souligner que le gouvernement « s'associe pleinement à cette activité ».

Le représentant de l'Upr info, Elysée Sindayigaya, a souhaité que cet atelier soit couronné de succès. Elle a ensuite dit que l'Upr-Info encouragera la poursuite d'un dialogue positif et constructif entre le gouvernement et la société civile tout au long du processus de mise en œuvre.