Afrique: Africa Sports - Ce que Gratecap prépare au Vitib

Le nouvel entraîneur de l'Africa Sports met à profit la longue trêve pour mettre à niveau son équipe, avant la reprise le 25 octobre.

Retirés dans le Village des Technologies de l'information et de la biotechnologie (Vitib), à Grand Bassam, les Aiglons se préparent à revenir en force. Si tout se passe comme prévu par le nouvel entraîneur, Jean-Christophe Gratecap, l'on devrait retrouver le véritable Africa. Celui qu'on appelait affectueusement « du sang sur le gazon » ; une équipe qui ne lâchait rien avant le coup de sifflet final. « Je suis venu pour ça. Je l'avais dit lors de la cérémonie de signature de mon contrat. En tout cas, si rien ne vient perturber la quiétude qui est en train de s'installer au sein du groupe, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas carton en championnat », estime Gratecap.

Depuis son arrivée, il profite de la longue trêve imposée par la Fédération ivoirienne de football pour rattraper le temps perdu. « J'ai parlé avec tout le monde. Je souhaite organiser le club techniquement. Aux joueurs, j'ai donné le cadre dans lequel le travail va se faire. En deux semaines, j'ai vu beaucoup de choses, des bonnes et des moins bonnes. J'ai pu voir le match de l'équipe réserve qui m'a laissé une bonne impression. Tout cela augure des lendemains meilleurs », promet le technicien français dont la philosophie de jeu demande des joueurs combatifs : « des joueurs qui mouillent le maillot et qui sont fiers de porter la tunique vert et rouge », aime-t-il à préciser.

La première bonne nouvelle, après plus de deux semaines de travail, est qu'il a réussi à fondre les deux équipes qui existaient au début du championnat en une seule. Du coup, l'effectif aiglon est passé de 38 à 30 joueurs. C'est-à-dire 3 gardiens de but, 9 défenseurs, 11 milieux de terrain et 7 attaquants. Dans ce groupe qui va disputer la Ligue 1 2019-2020, on y retrouve Alphonse Kouamé Yao dit Fonsino, le frère cadet de Gervinho et l'ancien joueur de Kocoumbo révélé à l'Asec Mimosas, Christian Nougbélé. Les deux joueurs transfuges du club rival ont sûrement une revanche à prendre. Sauf qu'ils devront patienter jusqu'au terme du mercato de décembre pour fouler la pelouse avec leur nouveau club. Etant donné qu'ils ont apposé leur signature au bas des documents de transfert après le 12 septembre 2019, date de rigueur fixée par la Fif.

Depuis quelques jours, Gratecap et son staff s'évertuent à rattraper le déficit physique des joueurs. Ils sont également préoccupés par les aspects tactiques et le bloc-équipe et les transitions, surtout dès la réception du ballon. Des chantiers inspirés notamment par les derniers matches de Ligue 1, mais aussi par celui qu'il a pu assister avec l'équipe réserve.

Même si les Aiglons ont été plumés par l'Asi d'Abengourou (1-0) en match comptant pour la 1ère journée du championnat national des réserves, force est de constater que la troupe a retrouvé la joie de jouer. Un Africa Sports élégamment vêtu de son nouveau maillot et prêt pour la bataille.