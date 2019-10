Afrique: "Africa CyberSecurity Conference"/4è révolution industrielle - La 4è édition lance le débat sur " la feuille de route du continent"

L'Africa CyberSecurity Conference (ACSC) fait désormais partie d'un cycle économique qui repose sur les interactions directes entre les leaders publics et privés et entre les clients et les fournisseurs du marché numérique africain.

La 4è édition se tient les 02, 03 et 04 octobre 2019 au Sofitel Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire.

Cette conférence réunit les dirigeants en un seul endroit et leur permet de se concentrer sur une feuille de route commune basée sur les opportunités et les défis présents et futurs.

Le thème de cette 4ème édition est "La feuille de route de l'Afrique pour la 4ème révolution industrielle (4IR) : transformation numérique et cybersécurité".

D'une part, elle se concentrera sur les défis de la cybersécurité pour l'Afrique dans la 4ème révolution industrielle (4IR). D'autre part, elle mettra en évidence les opportunités commerciales nécessaires pour aider à contourner ces défis au cours des cinq prochaines années.

Carrefour par excellence où les experts et les décideurs planifient et façonnent l'économie numérique à l'aide d'accords de projets commerciaux et publics, l'ACSC est devenue un centre d'échanges dédié à la construction d'une confiance numérique avec les acteurs économiques publics et privés.

C'est en cela qu'elle favorise, entre les leaders publics et privés et entre les clients et les fournisseurs du marché numérique africain, des rencontres B2B, l'expansion du marché de la technologie, les partenariats de solutions numériques stratégiques et le développement du marché de la transformation numérique et de la cybersécurité.

Ainsi donc, en terme de perspectives, l'ACSC 2019 représente plus de 18 milliards de marché potentiel, favorisera plus de 400 rencontres B2B et mobilisera plus de 6000 participants dont plus 700 entreprises et structures, plus de 300 CEOs et C-level, et plus de 90 speakers venant d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique dont plus de 56 femmes leaders.

Prévue pour se tenir sur trois jours, les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019, la 4ème édition de l'Africa CyberSecurity Conference sera meublée par plusieurs activités dont les principales sont des tables rondes, des breakout sessions, l'African Women 4 Tech, des rencontres B2B, le TEDx PortBouet, le Babi Hacking Challenge, le Village des Startups, Wakanda Stage, ... etc.

Le premier jour consistera en une rencontre privée entre certains officiels et experts invités, et les deux derniers jours seront ouverts au public s'étant inscrit pour y prendre part.

Par contre, ces trois jours, y compris la rencontre privée du mercredi 2 octobre, 14h - 19h, seront entièrement ouverts à toute la presse accréditée pour couvrir cet évènement.