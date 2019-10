Algérie: Protection de l'enfance - L'Etat déterminé à poursuivre son accompagnement

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a mis en avant, mercredi à Alger, la détermination de l'Etat à poursuivre son soutien et son accompagnement en faveur de la protection et de la promotion de l'enfance par la mobilisation de tous les moyens nécessaires.

Présidant l'ouverture des travaux d'un séminaire international sur "l'importance du signalement dans la protection de l'enfant en danger", aux côtés de la Déléguée nationale de la promotion et de la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, Mme Eddalia, a précisé que l'Etat est "déterminé à poursuivre son soutien et son accompagnement en faveur de la protection et de la promotion de l'enfance dans notre pays par la mobilisation de tous les moyens nécessaires et à œuvrer pour un véritable partenariat avec les agences onusiennes dans le cadre de ses engagements internationaux en la matière".

Rappelant la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant, Mme Eddalia a relevé que ce texte "est depuis trois (3) ans au cœur des politiques publiques et des plans nationaux des différents secteurs et établissements concernés".

L'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique de protection de la famille sont au centre des préoccupations du ministère de la Solidarité nationale, a affirmé la première responsable du secteur, précisant que le réseau institutionnel en charge de la protection de l'enfance et de l'adolescence comptait 104 établissements et centres spécialisés pour enfants assistés, délinquants ou en danger.

Ce réseau institutionnel assure l'éducation, la rééducation, la protection et la réintégration des enfants placés par les juridictions et veille également sur leur santé, leur sécurité et leur développement à travers un suivi psycho médical, social et émotionnel, a ajouté la ministre.

La ministre a passé en revue, en outre, le travail accompli par les équipes d'intervention en milieu ouvert relevant des directions de l'action sociale et de la solidarité (DASS) des wilayas, lesquelles œuvrent en coordination avec l'Organe national pour la protection et la promotion de l'Enfance (ONPPE) et les juges des mineurs au suivi de la situation de l'enfance et la gestion, au niveau local, du mécanisme de signalement, notamment par la réception des signalements, le suivi des enquêtes sociales et la supervision de l'application des mesures au profit de l'enfant et de sa famille avec la contribution des secteurs concernés.

Pour sa part, le représentant du bureau du Fond des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Marc Lucet a mis en avant les mesures, procédures, mécanismes et politiques adoptés en Algérie en matière de protection de l'enfance, notamment la création de l'ONPPE qui a permis de mettre en place une cellule d'écoute et de lancer un dispositif pour la réception des signalements concernant les enfants en détresse.

Il a considéré, enfin, que ces réalisations "témoignent du respect de l'Algérie des engagements internationaux en matière de protection de l'enfance".