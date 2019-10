Algérie: Gaïd Salah appelle à ancrer les principes de la Révolution de Novembre 1954

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a mis l'accent mercredi à Oran sur la nécessité d'ancrer les principes de la Révolution de Novembre dans la mémoire des fidèles générations montantes, pour qu'elles puissent contribuer "sérieusement" et "effectivement" à édifier l'avenir de leur pays, indique un communiqué du MDN.

Au 5ème jour de sa visite à la 2ème région militaire durant laquelle il a inspecté l'Ecole des Cadets de la Nation et présidé une réunion d'orientation avec ses cadettes et ses cadets, le général de corps d'armée "a mis l'accent sur la nécessité d'ancrer les principes de la Révolution de Novembre et ses nobles valeurs dans la mémoire des fidèles générations montantes, pour qu'elles puissent y puiser un capital moral, qui leur permettra de faire face voire de surmonter tous les défis et les difficultés, et poursuivre leur parcours avec espoir, optimisme et ambition, contribuant sérieusement et effectivement à édifier l'avenir de leur pays".

A cet égard, le vice-ministre de la Défense nationale a affirmé que la Révolution de Novembre 1954, "mérite d'être glorifiée, et notre Armée a le droit, aujourd'hui et toujours, d'être fière que ses racines soient la continuité de l'artisan de cette épopée, à savoir l'ALN et l'éclat de cette fierté continuera de briller et de se distinguer, à l'image du rôle leader conféré à l'ANP dans le cadre des missions qui lui sont assignées".

"Partant de ce principe précisément, il devient naturel, voire impératif, que la mémoire des Algériens, notamment les jeunes, revienne sur le passé glorieux de leur pays, et d'en tirer un capital moral, que je sais abondant et incomparable, leur apportant, assurément, un soutien pour contrecarrer, voire surmonter, tous les défis, et poursuivre leur parcours avec espoir, optimisme et ambition, vers la contribution sérieuse et effective à l'édification d'un avenir prometteur pour leur patrie", a-t-il martelé.

Le chef d'Etat-Major de l'ANP a rappelé que "l'histoire de l'Algérie, dont nous sommes extrêmement fiers aujourd'hui, n'aurait pu être écrite, comme tout le monde sait, sans ces vaillants hommes, qui se sont sacrifiés pour la liberté et l'indépendance de leur pays, présageant à l'époque que cet avenir doit être radieux et prometteur".

"Il vous appartient aujourd'hui, cadettes et cadets, d'être parfaitement convaincus que l'avenir de l'Algérie doit être en totale adéquation aves son histoire nationale exemplaire, voire miraculeuse", a-t-il dit à leur adresse.

Il a fait remarquer que l'Algérie, "grâce à sa Révolution mémorable et son histoire nationale, pleine de gloires et d'héroïsme, a pu marquer son empreinte avec évidence sur les pages de l'histoire humaine contemporaine, et inscrire en lettres d'or, la capacité de l'homme algérien à changer le cours des événements historiques, et à les réorienter et les reformuler conformément à ses aspirations et ses ambitions légitimes.

Il a rappelé avoir souligné, maintes fois, que les Cadets de la Nation "qui tirent leur origine des gloires de notre Révolution de Libération et de son histoire éternelle (...)", représentent aujourd'hui à l'ère de l'Algérie indépendante, "aux côtés de l'ensemble des jeunes algériens nationalistes et dévoués, l'avenir de notre patrie et de notre nation".

"Nous les considérons, eux aussi, comme étant une future et prometteuse ressource qui constitue un réservoir intarissable pour l'ANP digne héritière de l'ALN", a-t-il souligné.