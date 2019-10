Algérie: Oran - Plus de 120 exposants au Salon Batiwest du 14 au 19 octobre

Oran — Plus de 120 exposants prendront part à la 16ème édition du Salon international du logement, de l'immobilier, de la construction et des travaux publics "Batiwest", prévue à Oran du 14 au 19 octobre en cours, a-t-on appris mercredi du commissaire de cet événement.

Organisée par "Events com company", cette manifestation, placée sous le thème "Construire l'Algérie de demain forte et moderne", regroupera des entreprises spécialisées dans l'immobilier et la construction de plusieurs pays dont l'Espagne, la Tunisie, la Turquie, l'Italie ainsi que l'Indonésie comme invité d'Honneur, a expliqué à l'APS, Zoubir Ouali.

Le salon se veut un lieu de rencontres et un espace d'échanges et de concertation entre les professionnels du secteur de l'immobilier et de l'habitat, a-t-il ajouté.

La participation de l'Indonésie comme invité d'honneur sera marquée par la participation de cinq entreprises spécialisées dont une société de réalisation de programmes de logement sociaux et de l'AADL à Alger, a-t-il fait savoir.

Lors de ce rendez-vous, des rencontres B to B seront organisées par le Centre de promotion des exportations entre des opérateurs algériens dans le domaine de l'habitat et plus de 25 opérateurs tunisiens dans le but d'encourager le partenariat.

Au programme, également, une journée d'étude sur les opportunités du secteur de l'habitat en Algérie et ses perspectives, souligne-t-on.

Les organisateurs de cette édition tablent sur plus de 25.000 visiteurs de ce salon de six jours.