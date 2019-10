Tunisie: La capitalisation boursière globale atteint 23,1% du PIB (Rapport du CMF)

Tunis — La capitalisation boursière globale a enregistré une hausse de 11,6% pour atteindre 24 380 millions de dinars (MD), soit 23,1% du PIB contre 21 852 MD en 2017, d'après le rapport 2018 du Conseil du marché financier (CMF), soumis, mercredi, au Président de la République, Mohamed Ennacer.

La participation étrangère dans la capitalisation boursière s'est également appréciée, selon ce même rapport, pour atteindre 24,90% contre 23,31% en 2017.

La Bourse de Tunis a vu son indice phare progresser à deux chiffres de 15,76% après avoir évolué de 14,45% en 2017, ce qui a permis de la hisser à la deuxième place parmi les bourses arabes du point de vue de son rendement.

Il ressort également du rapport une nette progression du secteur du capital risque qui a financé des projets à hauteur de 453,1 MD.

50% de ces projets ont concerné des sociétés employant moins de 20 agents ce qui révèle l'importance de ce secteur en matière de renfoncement des fonds propres des PME et de création de l'emploi notamment dans les régions intérieures.

Au total, les interventions des divers organismes d'investissement à capital risque ont permis de créer 7500 postes d'emploi directs en 2018.

S'agissant de l'activité du régulateur boursier, le rapport a présenté les réalisations du CMF en matière de renforcement de la transparence financière et de l'intégrité du marché. A ce titre, une attention particulière a été portée à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le CMF a ainsi réalisé une cartographie sectorielle des risques relatifs à ces infractions ce qui lui a permis de mettre en place un programme de contrôle optimal des professionnels du secteur conformément aux recommandations du groupe d'action financière (GAFI).

Le CMF est appelé, selon ce rapport, à amender son règlement relatif à l'appel public à l'épargne. Ceci pourrait soutenir les efforts nationaux visant à améliorer le climat des affaires et à encourager le secteur privé et partant améliorer le classement de la Tunisie dans le rapport annuel « Doing business ».

Les efforts doivent se poursuivre aussi pour améliorer le taux de financement de l'investissement privé via le marché financier et ce, afin de stimuler la croissance des entreprises nationales et accélérer le du rythme des créations d'emplois.

Pour mémoire, l'activité de la Bourse de Tunis a été marquée en 2018 par l'introduction d'une seule société sur le marché principal, à savoir Tunisie Valeurs". Cette introduction a porté le nombre des entreprises cotées à 82, selon le bilan de l'activité boursière pour l'année 2018 publié, le 31 décembre 2018.