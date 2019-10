Sénégal: Magal de Touba edition 2019 - L'hivernage et les eaux stagnantes inquietent les autorites

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, Aly Ngouille Ndiaye est revenu sur les difficultés de l'organisation du Magal de Touba de cette année à cause de sa coïncidence avec la saison des pluies. A cet effet, il a demandé aux services concernés par l'assainissement de mettre les «bouches doubles» afin de débarrasser la ville religieuse de ses eaux usées.

En compagnie du porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre, il a présidé hier, mardi 1er octobre, la réunion nationale de préparation de l'événement.

L e ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, Aly Ngouille Ndiaye a insisté sur les difficultés de l'organisation du Magal de cette année 2019 à cause de la coïncidence avec la période hivernale. En présidant hier, mardi 1er octobre, la réunion nationale de préparation l'évènement, le ministre a demandé aux différents services concernés par l'organisation, de veiller pour qu'en plus d'une bonne fourniture en eau, la cité religieuse soit débarrassée de ses eaux stagnantes et de ses herbes sauvages. A cet effet, il a donné des instructions aux services de l'Ageroute, de s'investir à fond, pour que les routes inondées soient fonctionnelles avant la célébration du Magal.

Mieux, Aly Ngouille Ndiaye a aussi demandé à la municipalité de la localité de prendre les dispositions afin de pomper les eaux usées dans les quartiers. En réponse, les services de l'Ageroute et de la municipalité ont promis de mobiliser des camions hydro-cureurs et des motopompes. Par ailleurs, Aly Ngouille Ndiaye a demandé aux services en charge de l'assainissement de gérer la situation en prenant compte les prévisions météorologiques. L'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) s'est engagé à déployer 30 camions hydro-cureurs à défaut des 50 souhaités par le comité d'organisation. L'autre difficulté évoquée par les responsables de l'organisation du Magal est la saturation de la station de pompage de Kadd Balodji à quelques kilomètres de Touba.

En réponse, les services de l'Onas ont promis d'apporter une solution en ouvrant un lieu de déversement des eaux, à côté. Cependant, ils ont tenu à préciser que les installations prévues dans le site en question ne peuvent plus répondre convenablement à la demande car leurs capacités sont dépassées. Le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a, en outre, insisté sur la nécessité d'avoir un approvisionnement correct en eau de la ville surtout que la quantité fournie ne couvre pas présentement les besoins de certains quartiers. En réponse, le directeur de l'office des forages ruraux (Ofor), Seydi Ndao, a promis la mise en service de tous les 28 forages dont dispose la cité religieuse avant le Magal. Il reconnaît, toutefois, des manquements dans les installations.

En vue d'une solution pérenne, Aly Ngouille Ndiaye a plaidé pour un diagnostic sérieux du système. Il est également revenu sur la nécessité de mettre hors circuit toutes les personnes qui procèdent à des branchements clandestins. Du côté de la sécurité, la Police et la Gendarmerie se sont dites être en mesure de répondre favorablement aux sollicitions du comité d'organisation. Il s'agit notamment de la mise en place de 7 points avancés équipés dans les quartiers de Khayra, Darou Rahmane, Guedé, Route de Darou Mousty, la route de Dahra, Darou Khoudoss et Keur Baye Lahad. Mais aussi, elles sont appelées à faire des patrouilles, le jalonnement des axes routiers et l'escorte des autorités.