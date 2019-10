Sénégal: Tempête rouge à Dondou, commune de Bokidiawe - Les populations marchent contre session de leur forage à la SDER

Dans la région de Matam, la nouvelle réforme promulguée par la Société des eaux en milieu rural (SDER), une filiale de la Sénégalaise des eaux (SDE), qui a du mal à obtenir l'adhésion des populations, continue de faire débat.

Après les habitants des villages de Ndouloumadji Dembé et Funébé, en derniers lieu, ce sont ceux de Dondou qui rejettent «la réforme du financement et de la gestion des forages ruraux où il sera question de déléguer la maintenance et la production d'eau à des opérateurs privés, à travers des contrats d'affermage ou de concession».

Pour la circonstance, ce sont des milliers de manifestants, tous de rouge vêtus, qui se sont mobilisés samedi dernier sur la place publique du village, sous un soleil écrasant, pour signifier leur désapprobation face «à toute autre gestion de leur forage, exceptée celle du Comité de gestion du village». Comme l'explique Salif Konté, le porte-parole des manifestants: «cette intention de prendre la gestion du forage ne pourrait prospérer aux regards des nombreux acquis réalisés sous la gérance du Comité local». Expliquant à cet effet que «le forage du village a été financé sur fonds propres des émigrés, des ressortissants du villages et des populations, ce qui a permis d'établir un système de gestion socialement et économiquement supportable car intégrant la solidarité vis-à-vis des moins nantis, avec une tarification de 200 francs le mètre cube (m3) d'eau».

DES INFRASTRUCTURES REALISEES SUR FONDS PROPRE

«L'Etat veut se dresser contre nous pour nous prendre un bien que nous avons obtenu, après plusieurs sacrifices», se lamente le porte-parole du jour. «On se demande seulement, poursuit-il, où était l'Etat lorsqu'on buvait l'eau non potable du fleuve, lorsqu'on construisait le forage, le poste de santé, le marché, la poste et le lycée ?» Force est de constater que dans cette localité qui fait plus de treize (13) mille habitants, les émigrés (au moins un émigré dans chaque famille), ont fortement contribué au développement socio-économique de la contrée. A l'image de plusieurs localités du Fouta, plusieurs infrastructures sociales ou économiques de base ont été réalisées par les populations, sur fonds propre, avec un appui consistant des émigrés. D'abord, dans le domaine sanitaire où la plupart des postes de santé et maternités sont le fruit du travail des émigrés. Ensuite dans le domaine de l'éducation, avec la construction d'écoles élémentaires, de collèges et de lycées. En plus des marchés, des postes, des mosquées et surtout des forages.

UN SYSTEME DE GESTION SOCIALEMENT ET ECONOMIQUEMENT SUPPORTABLE

Même si, la gestion de certains forages est pour le moins décriée au niveau de certaines localités, du fait de la mauvaise gestion et du manque de transparence, les villages de Dembé, Funébé, Agnam et Dondou, où nous avons eu à mener des investigations, sortent du lot. Avec une enveloppe financière consistante en caisse (près de 30 millions pour Ndouloumadji Dembé et Funébé et Dondou et 18 millions pour Agnam), ces différentes localités ont réussi à construire un système de gestion socialement et économiquement supportable car intégrant la solidarité, avec une tarification au m3 qui varie entre 150 et 200 francs Cfa. L'accès à l'eau est aussi gratuit pour les écoles, les mosquées, les structures de santé et les cimetières. En plus de l'entretien correct du forage et de la motivation des employés, un fonds de sécurité et d'investissement sont mis en place pour parer à d'éventuels pannes... Autant d'acquis, qui font que «les populations s'opposent à céder la gestion de leurs forages à des inconnus».