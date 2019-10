Sénégal: Les lions en ligue des champions - 2e journée - Sadio Mané à la relance, Koulibaly retrouve son ancien club

Après le duel qui les a opposé d'entrée, Sadio Mané de Liverppol et Kalidou Koulibaly (Naples), poursuivent leur chemin dans la Ligue des champions qui boucle, ce mercredi 2 octobre, sa deuxième journée.

Naples qui s' est offerte un succès de prestige face Liverpool, détenteur du titre, (2-0), retrouve Genk. Kallidou Koulibaly retrouve son ancien club de Genk, alors que Sadio Mané et les Reds chercheront à se relancer en déplacement face à Salzbourg. Auteur d'une performance de très haut niveau face au Real Madrid, Idrissa Gana Guèye et le Psg ont enchaîné ce mardi, sur la pelouse de Galatasaray (0-1). Au même moment, Krépin Diatta et Bruges passaient à côté de l'exploit en accrochant le Réal.

En attendant le voyage de Singapour où, le Sénégal croisera le Brésil le 10 octobre prochain, les Lions seront au devant de la scène en Ligue des champions Uefa qui boucle ce mercredi, sa deuxième journée. Liverpool, qui mal débuté la défense de son titre en Ligue des champions en s'inclinant 2-0 face à Naples, effectue ce mercredi un déplacement aux allures de relance sur la pelouse de Salzbourg.

Auteur d'un bon début de saison en championnat d'Angleterre, Sadio Mané et ses coéquipiers seront attendus et devront vite trouver la bonne carburation comme lors de la saison où ils étaient arrivés à s'extirper d'une poule relevée. Pour ce déplacement, Sadio Mané sera encore attendu et va devoir rivaliser avec un certain Erling Braut Haaland, qui a lui fait sensation lors de la première journée pour Salzbourg avec un triplé contre Genk (6-2). Toujours dans ce groupe E, Naples qui a pris les commandes après sa victoire d'entrée contre Liverpool aura son mot lors de son déplacement, ce mercredi à Genk. Une occasion pour le défenseur international sénégalais de retrouver son ancien club. Mais aussi, de confirmer cette remarquable prestation.

De son côté, Paris Saint Germain est parvenu à rester sur son élan, deux semaines après son coup d'éclat contre le Real Madrid(3-0) au Parc des Princes. C'est encore avec sa nouvelle recrue Idrissa Gana Guéye Auteur d'une performance de très haut niveau face au Real Madrid en Ligue des champions, l'international sénégalais, a encore été un acteur clé du précieux succès obtenu, ce mardi 1er octobre, en ouverture de la deuxième journée, sur la pelouse de Galatasaray ( 0-1).

De son côté, Krépin Diatta et son équipe de Bruges FC sont passés à côté d'un exploit retentissant en tenant en échec le Réal de Madrid sur sa pelouse ( 2-2).