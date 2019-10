Sénégal: Secteur des télécommunications - Tigo change de marque et devient free

L'opérateur de téléphonie mobile Tigo est désormais commercialisé sous la marque Free. Ce changement de marque a été annoncé hier, mardi 1er octobre, par Mamadou Mbengue, directeur général de Free Sénégal. Cela s'appuie sur un accord de licence de marque avec l'opérateur français Free.

«Il y a 18 mois, est arrivé à la tête de Tigo un groupe d'actionnaires appelé le consortium, composé de trois acteurs qui sont des leaders connus dans leurs domaines. Il s'agit du groupe Teyliom dirigé par Yérim Sow, du groupe Axian de Hassanein Hiridjee, qui a démocratisé les télécoms dans l'océan indien et Njj qui a fini de libérer le marché des télécoms en France, mais égalementn en Europe », a indiqué Mamadou Mbengue directeur général de Free Sénégal.

Free se donne pour ambition de révolutionner le marché des télécommunications au Sénégal au bénéfice des consommateurs. « Nous avons mis en place plus de 400 sites. Nous avons transformé nos plateformes de services pour pouvoir les rendre beaucoup plus éligibles au digital. Nous avons la 4 G+ qui est opérationnelle dans toutes les capitales régionales du Sénégal. Nous avons révolutionné le marché, parce qu'en réalité le consommateur n'avait pas le choix. Là on lui propose le choix. On libère le marché. On casse les codes. On propose des offres d'ailleurs», soutient-il.

Selon Hassanein Hiridjee du groupe Axian «devenir Free, c'est aujourd'hui répondre à un objectif qui nous est cher, à savoir, démocratiser partout où nous sommes implantés, l'accès à la téléphonie, à l'internet et aux services numériques. C'est cette ambition qui fera de Free l'opérateur capable de libérer le marché et d'ouvrir le champ des possibles à tous les sénégalais».