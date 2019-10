Angola: La Cour des comptes souligne la transparence du processus de passation des marchés publics

Huambo — Domingas Alexandra Garcia, vice-présidente de la Cour des comptes (TC), a déclaré mercredi à Huambo que l'amélioration de la qualité de l'instruction des visas et de la standardisation des procédures administratives par les gestionnaires augmentait les niveaux de transparence dans le processus de passation des marchés.

C'est ce qu'a été déclaré à l'ouverture du séminaire de capacitation sur la loi des marchés publics et le système de contrôle des comptes de la Cour des comptes, destiné aux gestionnaires et techniciens de l'administration publique des provinces de Huambo, Bié et Cuando Cubango.

Dans son allocution, Domingas Alexandra Garcia a également souligné l'importance des marchés publics en tant qu'instrument précieux pour la politique économique.

La vice-présidente de la Cour des Comptes a déclaré qu'elle était satisfaite des améliorations apportées au traitement des dossiers soumis à la Cour des comptes, malgré les non-conformités à résoudre, notamment en ce qui concerne le respect des hypothèses juridiques en matière de compétence, pour supporter les coûts, indemnités et qualifications professionnelles et financières des entreprises récompensées.

À propos du séminaire, elle a dit que son objectif était de renforcer les connaissances des gestionnaires et techniciens de l'administration publique en matière de procédures de passation des marchés publics, afin de leur permettre d'étudier en profondeur la loi n ° 9/16 du 16 Juin (loi sur les marchés publics et contrôle préventif et successif de la Cour des comptes).

À son tour, Leonardo Severino Sapalo, vice-gouverneur pour les services techniques et des infrastructures de la province de Huambo, a déclaré que le moment présent exige des gestionnaires qu'ils se conforment strictement à la loi sur les marchés publics afin d'améliorer la qualité des services fournis au public.