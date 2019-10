Congo-Brazzaville: Enseignement général - Le lycée d'Enyellé ouvre ses portes aux élèves de la Likouala

L'établissement inauguré à quelques heures de la rentrée scolaire 2019-2020 permettra de décongestionner les lycées d'Impfondo et de Bétou, en recevant les apprenants de plusieurs autres localités du département au nom de l'éducation pour tous.

« Nous, les parents d'élèves, sommes soulagés de la construction de ce lycée parce qu'avant, nos enfants parcouraient 150 km pour aller étudier au lycée d'Impfondo. Les moyens nous faisaient énormément défaut et la distance décourageait les élèves, au point de ne pas finir le cycle », a déclaré Jean Marie Mbodo, un habitant d'Enyellé après l'inauguration du lycée de la localité en présence notamment du ministre d'Etat, Henri Djombo, qui a pleinement joué sa partition pour cet édifice dédié à l'éducation des jeunes du département de la Likouala avec l'appui de la société CIB-Olam.

Construit en matériaux durables suivant les normes permettant de résister aux épreuves de terrain, le lycée comporte, entre autres, deux bâtiments de six salles de classe et un bloc administratif. Les travaux d'un autre bâtiment qui élargira la capacité d'accueil de l'établissement seront exécutés sous peu. Pour cette année scolaire qui vient de commencer, deux cent vingt et un élèves sont attendus, a expliqué le proviseur, Apollinaire Nganga. « Dans un premier temps, nous allons commencer avec les secondes scientifiques et littéraires. Nous ferons de notre mieux pour que ce lycée ne fasse pas piètre figure concernant les résultats », a-t-il fait savoir.

Selon le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, le lycée d'Enyellé permettra de décongestionner notamment le lycée d'Impfondo dont les structures d'accueil ne sont plus à même de recevoir un nombre important d'élèves venant de Liranga, Bouanéla, Epéna et Dongou. Par ailleurs, le lycée de Bétou, situé à 89 km, qui pourrait très vite atteindre un chiffre exhorbitant d'élèves dans deux ans, court le risque de surpeuplement. « D'où la politique d'anticipation du gouvernement avec la création de ce lycée d'Enyellé », a-t-il expliqué.

Anatole Collinet Makosso a également indiqué que la carte scolaire du département de la Likouala pourrait être subdivisée en quatre pôles. C'est ainsi qu'est envisagé le projet de construction du lycée d'Epéna. Les départements du Pool, du Kouilou et de la Likouala, a-t-il poursuivi, sont déclarés cette année zones d'éducation prioritaires. Ce choix est dicté par trois indicateurs. Le Pool qui a connu une situation difficile doit sa survie éducative et pédagogique par cette approche prioritaire. Aussi, les trois départements affichent les plus faibles taux d'admission aux examens d'Etat. En outre, ces départements n'ont totalisé que moins de cinq admis aux concours d'entrée au lycée d'excellence de Mbounda. Il faut donc faire le paquet pour inverser la courbe des résultats.