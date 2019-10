Congo-Brazzaville: Protection de l'environnement - Plus de 160 kg de déchets collectés sur la plage de Pointe-Noire

La Délégation de l'Union européenne (UE) en République du Congo a organisé, le 1er octobre dans la ville océane, une opération de nettoyage de la plage, dénommée « Beach clean up ». L'activité s'est déroulée en présence de Raul Mateus Paula, ambassadeur de l'UE dans le pays.

L'opération de nettoyage et de collecte de déchets, notamment les plastiques qui contribuent fortement à la pollution des plages et des mers et au réchauffement climatique, s'inscrit dans le triple cadre de la Journée mondiale du nettoyage de la planète; du sommet Action climat des Nations unies; et la célébration de la Semaine de l'environnement et de la diplomatie climatique, organisée chaque année par l'UE.

En organisant cette activité, la Délégation de l'UE a souhaité rejoindre l'effort mondial de nettoyage des plages et de collecte des déchets. Ainsi, au cours de celle-ci, plus de 160 kg de déchets ont été ramassés sur la plage de Pointe-Noire dans les rayons du restaurant Ponton Plage en moins d'une heure.

L'objectif était de sensibiliser le grand public à l'importance d'assainir son environnement mais aussi et surtout à mieux gérer les déchets de toutes sortes produits en abondance chaque année. Au-delà de l'incivisme, il s'agissait de donner l'alerte sur le fléau environnemental qui présente un impact négatif sur la biodiversité mais également de promouvoir plus d'actions fédératrices en faveur du climat.

"Pointe-Noire, une ville fragile"

Dans son mot de circonstance, Raul Mateus Paula a attiré l'attention du public sur la problématique croissante de la pollution des plages et, par ricochet, celle des mers. De même, il a tiré la sonnette d'alarme sur le problème de surpêche avec un nombre croissant de bateaux sur les côtes congolaises, comparé aux autres pays limitrophes, avec pour cause, la disparition ou encore la diminution des poissons.

Le député-maire de la ville de Pointe-Noire, Jean François Kando, venu pour encourager les organisateurs a, quant à lui, rappelé que cette activité n'était pas anodine mais bien au contraire, il s'agit là du début d'une prise de conscience collective autour des questions d'environnement. Pointe-Noire, a-t-il dit, est une ville qui se trouve au bord de la mer et sur le plan environnemental, c'est une ville fragile. « Si nous n'entretenons pas l'environnement, les risques seront beaucoup plus nombreux, déjà la ville est au même niveau que la mer, une chose qui est dramatique. Ce genre d'activités peut nous permettre de mettre en place une nouvelle citoyenneté en matière d'environnement, parce que la population est inconsciente des risques et dangers que peuvent produire ses déchets », a-t-il estimé.

Par cette même occasion, Jean François Kando a demandé aux associations qui luttent dans ce domaine de s'étendre dans les quartiers pour que la population s'imprègne et intériorise la question de l'environnement, comme un danger pour la santé publique et son cadre de vie.

En effet, lors du sommet des Nations unies, les gouvernements et les jeunes ont envoyé un signal fort aux parties prenantes ainsi qu'aux citoyens du monde entier afin que la communauté internationale s'efforce de lutter plus efficacement contre le changement climatique.

Le message véhiculé concerne à la fois l'importance de jeter les déchets dans des endroits appropriés mais également de les trier en fonction de leur caractère recyclable ou non. Car les déchets sur les plages ne sont pas seulement ceux laissés par les gens mais aussi ceux qui, faute de gestion efficace, se sont retrouvés dans la mer via les fleuves et que les courants charrient sur le rivage.

La Délégation de l'UE ne compte pas s'arrêter là, cette journée se veut être une première étape car en synchronisant les actions et en amplifiant le mouvement, le message sera bien plus puissant. Car au-delà du nettoyage, l'objectif premier est de faire évoluer la société et les mentalités, notamment à travers des actions similaires.

Notons que cette activité a connu la participation de l'ONG Renatura Congo qui lutte en faveur de la préservation de l'environnement et la protection des tortues marines, ainsi que des sociétés Tant et Averda, spécialisées respectivement dans le recyclage des déchets plastiques et le ramassage des ordures.