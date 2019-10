Congo-Kinshasa: Personnes vivant avec handicap - La Fondation Mwimba-Texas communique sur l'albinisme

L'organisation de défense de la cause des albinos en République démocratique du Congo, appuyée par la Fondation Mama Sofia et la société de télécommunication Orange, a organisé, le 28 septembre dernier, au Centre culturel Né-Kongo, dans la commune de Kasa-Vubu, une journée de sensibilisation à l'abinisme. Un film à cet effet a été projeté suivi de la distribution aux albinos de Kinshasa des kits pour la protection de leur peau.

L'activité a connu la participation de la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et des vulnérables, Irène Essambo, qui a encouragé le catcheur Mwimba Texas, président de la fondation éponyme, pour les efforts fournis dans le cadre de l'encadrement et de la sensibilisation des albinos et de la société sur l'albinisme. Rappelant que le président de la République, Félix Tshisekedi, a créé tout en ministère en charge des personnes vivant avec handicap et des vulnérables, la ministre a indiqué qu'il suffi simplement d'une compréhension afin que tout le monde œuvre pour une société inclusive, car être une personne handicapée ou vulnérable n'était pas une fatalité.

Irène Essambo a souligné que la population avait besoin d'une information vraie pour guider son attitude et lutter contre la marginalisation, la discrimination. « La journée d'aujourd'hui est une contribution pour la recherche de ce vivre-ensemble », a dit la ministre. Une fois de plus, elle a indiqué que la Fondation Mwimba-Texas (FMT) et son président sont des partenaires de son ministère dans la lutte contre la vulnérabilité.

Plusieurs mains pour une action à impact réel

À cette occasion, le président de la FMT a fait comprendre à la population congolaise que « la personne albinos est un être humain qui jouit du même droit et du même devoir qu'un non albinos et qu'elle a les mêmes capacités que ce dernier ». Il a rappelé aux albinos les meilleures pratiques pour se protéger contre la maladie de la peau (le cancer) causée par les rayons du soleil.

Pour sa part, la présidente de la Fondation Mama Sofia et épouse de l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Zakia Sedikki, accompagnée de son époux, a félicité la FMT pour l'organisation de cette journée ainsi que pour tout ce qu'elle entreprend au profit des albinos et des vulnérables. Elle l'a rassurée sur son accompagnement dans l'accomplissement de sa mission.

Le même accompagnement a été également promis par la société des télécommunications Orange, par la voix de son chargé de marketing pour la ville de Kinshasa, Tshétshé Ngoy Mulume. Il a rappelé l'apport de cette société lors de la distribution des kits scolaires pour l'année en cours et promis de faire encore davantage en vue de permettre à la FMT de réussir ses missions d'encadrement et de sensibilisation des albinos, ainsi que la recherche de leur bien-être et celui des autres personnes vulnérables.

Après la projection du film intitulé "Mwimba Texas : catch et albinisme en RDC", réalisé par la Française Soazic Sanson, et le défilé de mode par des mannequins albinos, des kits contenant des produits pour la protection de la peau des albinos dont la vaseline, les chapeaux, les parasols, les savons, des produits pharmaceutiques liés à la plaie, etc., ont été distribués. Un coktail a clôturé la journée.