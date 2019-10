Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Le président général de l'Etoile du Congo veut que le sport soit un socle de l'unité nationale

Emmanuel Ngouélondélé-Mongo, heureux de recevoir le trophée gagné par son équipe, le 29 septembre, à Owando, a demandé à ses protégés de faire en sorte que le sport soit un véritable pilier de l'unité nationale.

Les Stelliens ont bien démarré la saison 2019-2020, en remportant, au stade Marien-Ngouabi d'Owando, le trophée qui ouvre officiellement la saison, en battant l'AS Otoho sur un score de 3-0.

Les joueurs et les membres du staff technique de l'Etoile du Congo ont présenté le trophée qu'ils ont gagné à leur président général, le général à la retraite Emmanuel Ngouélonédélé-Mongo, le 30 septembre, à leur retour à Brazzaville. Ce dernier a eu des mots justes pour les féliciter et les encourager à poursuivre sur cette lancée.

« Mes enfants, je vous dis merci pour le combat que vous avez mené dimanche à Owando, au stade Marien-Ngouabi. Les dirigeants de l'Etoile du Congo vous ont envoyés en mission. Vous étiez porteurs d'un fusil. Vous êtes partis à la chasse et vous rentrez en tuant un sanglier », a-t-il qualifié l'exploit de son équipe qui vient de gagner deux trophées en l'espace de quarante- cinq jours.

La page de la super coupe étant désormais tournée, l'Etoile du Congo doit se concentrer sur la reprise du championnat national. A cet effet, Emmanuel Ngouélondélé-Mongo a demandé à ses protégés d'entamer la nouvelle saison avec le même état d'esprit. Ce club, en effet, débute le nouvel exercice, le 6 octobre, en affrontant au stade Alphonse-Massamba-Débat la formation de Patronage Sainte-Anne.

« Nous allons pouvoir continuer, le dimanche 6 octobre, car il y a une rencontre qui est prévue dans le cadre du championnat 2019-2020 », a t-il rappelé, avant d'inviter ses joueurs à tout faire pour que le sport soit le socle d'une véritable unité nationale.

« Il faut qu'on arrive à faire du sport, dans notre pays, le véritable socle de notre nation. Il n'y a pas de politique là-dedans. Toi qui es à l'Etoile du Congo, aux Diables noirs, au Cara, à Patronage, à AS Otoho, etc., faisons du sport le véritable socle de notre unité nationale », a t-il insisté.

Dans son message, le président général de l'Etoile du Congo a demandé aux joueurs de lier l'effort demandé à l'un des objectifs de leur carrière, qui consiste à gagner des places au sein de l'équipe nationale.

« On vient à l'Etoile du Congo pour donner un rayonnement à votre équipe et à la nation congolaise pour que demain, qu'il y ait parmi vous, des joueurs qui vont intégrer les Diables rouges. Il faut vous battre pour que demain , nous puissions avoir huit ou six joueurs dans l'équipe nationale. Ce serait notre victoire », a-t-il conseillé.

Après avoir réussi à redresser la barre en permettant à l'Etoile du Congo de gagner les titres qui lui échappaient depuis treize ans, Cédric Nanitelamio a estimé que son équipe a encore du chemin à se faire.

Selon lui, seul le travail permettra au groupe, dont il a salué la qualité, de se surpasser. « Il ne faut pas s'affoler et non plus croire que si on a gagné la coupe du Congo et la super coupe, on est le meilleur. On a la qualité dans le groupe. Ce qui reste à faire, c'est de beaucoup bosser, travailler dignement et de façon concrète afin que demain soit meilleur. Si on doit gagner, il faut d'abord rester sur terre. Nous devons nous montrer dignes de nous-mêmes et continuer à bosser, en respectant nos adversaires », a conclu l'entraîneur stellien.