Congo-Brazzaville: Journée mondiale du cœur - L'activité sportive mise en valeur

Près de deux cents marcheurs réunis à l'esplanade du Centre national de radio et télévision, à Brazzaville, ont profité de la célébration de l'événement pour montrer à quel point le sport est le premier médicament pour la santé de l'homme.

Les partenaires de la Ligue de Brazzaville du sport de travail n'ont pas voulu croiser les bras, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du cœur. Ils ont organisé une marche sportive pour sensibiliser les Congolais au rôle que peut jouer la pratique sportive dans la santé humaine.

« Je veux dire à nos jeunes que le premier médicament c'est le sport. Le sport, c'est la santé et nous sommes venus montrer l'exemple. Nous sommes à l'œuvre pour cette jeunesse qui manque d'encadrement. Dans notre pays, nous avons des records dans le sport qui date de vingt ans, ce n'est pas normal alors que nous avons le ministère des Sports, les fédérations et des ligues. Je félicite les entreprises qui ont compris qu'un travailleur en bonne santé, c'est une productivité de gagner », a commenté l'honorable José Cyr Ebina, l'un des participants à cette marche.

La santé des travailleurs est l'une des préoccupations de la Ligue de Brazzaville du sport de travail, laquelle multiplie chaque saison des compétitions afin de contribuer à l'amélioration de la santé des salariés des entreprises par le sport.

« On a voulu dire à tous les travailleurs et à tous les habitants de Brazzaville que le sport c'est la santé. C'est également la santé des entreprises et des travailleurs. C'est dans ce sens que nous les invitons tous à faire du sport régulièrement parce que c'est bien pour nous tous », a souligné Rodrigue Dinga Mbomi, président de la Ligue de Brazzaville de sports de travail.

"Le sport, très important pour notre santé"

L'activité qui n'intègre pas le programme de la Ligue du sport de travail a permis de créer une synergie entre elle et les autres fédérations sœurs qui ont participé à la marche. Les présidents des Ligues de boxe de Brazzaville et de badminton ont mobilisé leurs athlètes pour faire quelques combats ou matchs d'exhibition après la marche, afin de vendre leurs disciplines aux travailleurs.

« Les présidents des ligues de boxe et de badminton ont donné la possibilité aux travailleurs ayant effectué la marche de participer à quelques démonstrations », a expliqué Rodrigue Dinga Mbomi. Ces démonstrations ont donné une idée au président de la Ligue du sport de travail quant à sa vision de diversifier les activités pour le compte de la saison sportive 2019-2020.

« L'objectif pour les saisons à venir est de diversifier les activités. On a prévu d'organiser le tournoi de basket au mois d'octobre, d'apporter plus d'activités au niveau de la pétanque. Je connais des travailleurs qui s'intéressent à la boxe, nous n'avons pas la technicité pour pratiquer ce sport. La ligue de boxe est prête à nous accompagner. Il en est de même du badminton aujourd'hui. On a une ligue qui est active », a précisé le président de la Ligue du sport de travail.

« Le sport unit les peuples. Cela nous fait du bien de retrouver dans cette marche deux ou trois ligues. Nous sommes contents car tout être humain est censé faire le sport, c'est très important pour notre santé », a commenté Elias Mfoudi, président de la Ligue de boxe de Brazzaville en sa qualité d'invité.