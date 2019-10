Cote d'Ivoire: Participation à la présidentielle 2020 / Raymonde Goudou Coffie - "La région du bélier doit avoir le plus fort taux au profit du rhdp"

La salle de mariage de la mairie de Toumodi a abrité le dimanche 29 septembre 2019 une rencontre entre la ministre de la modernisation de l'administration et de l'Innovation du Service Public Raymonde Goudou Raymonde par ailleurs coordonnatrice régionale Rhdp du bélier et les inconditionnels du Rhdp.

À la fin de cette rencontre, la coordonnatrice régionale Rhdp du bélier Goudou Raymonde a décliné le bien fondé de la réunion: " C'étaient des retrouvailles familiales puisque nous avons tous le même objectif qui est de faire rayonner dans le bélier le Rhdp. Nous avons donc présenté l'architecture du Rhdp proposé par la haute direction exécutive du parti. Nous avons également écouté les militants, nous les avons tous appelé à la cohésion, comme le fait le président de la République qui est également le Président du parti, et qui ne fait que délivrer le message de la cohésion, du rassemblement et du développement comme il l'a fait dernièrement dans la région du N'Zi qui fait partie du V baoulé. Donc nous militants du bélier, nous avons le devoir de faire en sorte que la cohésion et le rassemblement soient une réalité dans notre région, nous voulons intensifier ce message afin que pour les élections de 2020, nous puissions tous ensemble aller voter le candidat qui sera proposé par la haute direction du parti.

Nous avons également tenu à féliciter tous les membres qui ont été donc nommés par le président de la République au niveau du directoire, au niveau du conseil politique, au niveau du conseil national, au niveau de la direction exécutive. Les militants ici ont vu le degré de leur importance et ont bien vu qu'ils participent à la vie du parti, et c'est cela le plus important. Pour finir, nous avons demandé aux différents responsables de la coordination régionale de désigner des noms pour que nous puissions ensemble reconstituer l'architecture avec des noms proposés, des noms consensuels et faire en sorte que notre région soit leader dans le V baoulé. J'insiste nous devons être leader pour les élections de 2020, nous devons être devant, nous devons être les premiers et avoir le plus fort taux de participation. La région du bélier doit être la première."

Cette réunion de haut niveau a vu la présence du député sous-préfecture de Toumodi N'Dri Antoine, de la sénatrice du Bélier Tamini Adjoua N'Go Louise, des maires Ibrahim Diallo, N'Dri Germain et de Kouassi Mermoz membre fondateur du Rhdp, membre du conseil politique et du bureau politique du Rhdp ainsi que plusieurs élus et cadres du Bélier autour de la coordonnatrice régionale. Les organisations de jeunes et de femmes des quatre départements du bélier étaient également représentées