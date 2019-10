Cote d'Ivoire: Innovation et intelligence économique - Ce qu'en pensent Emmanuel Essis, François Jeanne Beylot et Faman Touré

Le lundi 30 septembre 2019, a eu lieu l'ouverture de la cérémonie couplée de la 1ère édition de la Semaine africaine de l'Innovation et de la 4ème édition des assises africaines de l'Intelligence économique 2019, à la Chambre de commerce et d'industrie Abidjan-Plateau.

Au cours de cette cérémonie, Emmanuel Essis Esmel, ministre auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, a fait savoir que les objectifs majeurs de ces assises visent l'identification d'approches méthodologiques en matière d'intelligence économique, numérique et artificielle économique. Pour lui, la Côte d'Ivoire a choisi de faire du secteur privé, le pilier de sa croissance en lui conférant une part prépondérante dans la mobilisation des ressources d'investissement. « L'intelligence économique est une science qui permet l'anticipation, d'identifier les menaces, de pouvoir définir des stratégies pour mieux attirer l'investisseur de qualité et de quantité. Il faut avoir des gens qui collectent les informations, analysent et portent à la connaissance des décideurs pour une bonne information », a-t-il-ajouté.

S'adressant aux participants, Emmanuel Essis Esmel, a dit : « Vous représentez des sommités diverses issues du secteur privé, des organisations internationales, du monde universitaire et de l'administration publique, qui vont durant ces trois (3) jours, mener des réflexions de haut niveau, autour de tables rondes thématiques sur l'Intelligence économique, l'Intelligence numérique, l'Intelligence artificielle économique, avec ses corrélations à la ville africaine du futur ».

François Jeanne Beylot, Secrétaire général des assises a indiqué : « L'objectif de ces assises est de créer des réseaux de partage d'expérience, pour que chacun puisse contribuer. (... ) Pour que différentes initiatives qui existent puissent se parler et présenter les cas pratiques».

Le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, Faman Touré a mentionné : « L'Intelligence économique est aujourd'hui, une forme de gouvernance indispensable qui renvoie à la maitrise et à la protection d'une information stratégique et performante. La maitrise de l'information est devenue un élément déterminant pour la pérennisation des entreprises ».