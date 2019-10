Congo-Kinshasa: Europa League - Paul-José Mpoku veut surprendre Arsenal

C'est ce jeudi soir que les Rouches de Paul-José Mpoku disputent leur deuxième rencontre d'Europa League. Le Standard de Liège sait la lourde mission qui l'attend face à Arsenal.

Après son succès 2-0 sur le Vitoria Guimaraes lors de la première le club belge a bien l'intention de surprendre les Gunners à l'Emirates Stadium. Paul-José Mpoku s'est dit ravi de pouvoir disputer des rencontres de ce niveau.

« C'est le match dont on rêve depuis qu'on est petit. On va effectuer ce déplacement avec l'envie de réaliser quelque chose. Bruges l'a prouvé, les clubs belges peuvent faire quelque chose contre les grands clubs européens. Je suis sûr que Preud'homme va nous parler de Bruges, on va essayer de prendre exemple sur les Brugeois. On est mieux armé par rapport à la campagne de la saison passée. On va voir ce qu'on a appris. J'ai déjà évolué sur ce terrain : le décor et les détails sont impressionnants, mais ce n'est pas l'ambiance de Sclessin. Londres est ma deuxième maison. J'ai beaucoup grandi ici. Un retour en Angleterre ? Je ne pense pas, non. Peut-être pour travailler avec les jeunes chez les Spurs », a précisé Paul-José Mpoku au micro de la RTBEF.

La mission ne s'annonce pas facile à Arsenal pour le Standard. Mais l'exploit brugeois, mardi au Real Madrid en Ligue des champions (2-2), prouve que tout est possible en football. L'international congolais est passé par Tottenham entre 2008 et 2011. Il sait qu'il faudra se méfier des Gunners.

« La grosse menace, c'est leur attaque. Ils vont à 10.000 km/h, c'est rare de rater des occasions. On devra faire preuve de vigilance. Jouer comme Charleroi chez nous dimanche passé ? Non, il faut se respecter. Peu importe où on joue, on va donner le maximum et tenter de développer notre foot. Si on joue à onze derrière, on va ramasser », a-t-il analysé.