Cote d'Ivoire: 3ème édition de Tonkpi Nihidaley / Mabri Toikeusse - "Pourquoi le peuple Akyé est l'invité spécial national"

Le dimanche 29 septembre 2019, le Conseil régional du Tonpki a organisé à la maison de la culture d'Adzopé, une cérémonie durant laquelle il a invité le peuple Akyé à la 3ème édition du festival "Tonkpi Nihidaley" prévue du dimanche 8 au samedi 14 décembre 2019 à Man.

Albert Mabri Toikeusse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a dit être venu sous la "casquette de président du Conseil régional du Tonpki". Il a indiqué que le "Tonkpi Nihidaley" est un festival des arts et de la culture Dan. La 3ème édition est placée sous le parrainage du premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. S'adressant à ses parents Akyé, Albert Mabri Toikeusse a dit : << Le conseil a décidé cette année que ce soit le peuple de la Mé que nous invitions au festival comme peuple invité spécial national (... ) Nous avons trouvé dans ce peuple un peu de nous par l' ouverture, la droiture, la sincérité, par l'engagement (...) on reste fidèle soi-même à ses convictions >>.

En retour les porte-parole des populations Akyé, ont rassuré le Président du conseil régional du Tonpki. Nanan Dodo Didas, 3ème vice-président de la chambre des Rois et chefs traditionnels, et porte-parole des chefs coutumiers a dit:<>. Les présidents de jeunes comme le mouvement "Tous debout pour Mabri", et de femmes de la région de la Mé se sont succédé pour rassurer et remercier le président du conseil régional du Tonpki d'avoir porté le choix sur leur région.