Sénégal: Traversée Dakar-Gorée - Tabara Diagne et Thiaw Ndir vainqueurs

Champions à l'édition passée, Ndeye Tabara Diagne et Thiaw Ndir ont conservé jalousement leur titre à la traversée Dakar-Gorée.

La traversée Dakar-Gorée s'est déroulée le week-end dernier. Divisée en deux courses A et B, la 32è édition de la compétition a connu la participation de 600 nageurs. La course A était réservée aux professionnels et la course B aux amateurs. Le Sénégalais Thiaw Ndir (1h12'23s) et sa compatriote Ndeye Tabara Diagne (1h21'25s) ont remporté la course A des professionnelles en homme et dames. Content pour son sacre, Thiaw Ndir révèle son objectif pour la suite.

« Je me sens bien, je remercie Dieu. C'est la 4e fois que je remporte cette traversée, c'est toujours un plaisir. Ce n'était pas très dur parce que je me suis entraîné. La traversée est terminée, il reste la piscine, pour les championnats du Sénégal », a confié l'athlète sénégalais au micro de SportInter après son succès pour la 4è fois successive.

« Je suis très contente. C'est la troisième fois que je la remporte. C'est dur et excitant à la fois ! Les entraînements sont très durs, donc gagner est une satisfaction », a confié Tabara Diagne après son 3è sacre consécutif.

Mame Maty Diagne (1h 33 48) occupe la 2è place et Mariama Drame complète le podium (1h 34 00) chez les Dame. Pour les hommes, Ousseynou Diop (1h14'34s) termine en 2è position devant Amadou Antonetti Ndiaye (1h14'36s)