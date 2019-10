Seychelles: Les Seychelles finalisent leur rapport pour les aider à suivre - et à atteindre - Leurs objectifs de développement durable

Les Seychelles sont en train de finaliser un rapport de base qui aidera le pays à établir son statut actuel en ce qui concerne la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), a déclaré un haut responsable.

Les objectifs de développement durable, également connus sous le nom d'objectifs mondiaux, ont été adoptés par tous les États membres des Nations Unies en 2015 en tant qu'appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et garantir à tous les peuples la paix et la prospérité d'ici 2030.

La secrétaire principale du Département de la planification économique, Elizabeth Agathine, a expliqué que parmi les cibles et les indicateurs des 17 objectifs, il y avait des domaines destinés aux pays développés ou enclavés et ne s'appliquant donc pas aux Seychelles.

«Les Seychelles sont un petit pays et les 169 objectifs et 244 indicateurs ne s'appliquent pas tous à nous. C'est la raison pour laquelle nous devons établir le rapport de base et examiner ce qui est pertinent pour les Seychelles et pour lequel nous disposons de données », a déclaré Mme. Agathine à la SNA lundi.

Elle a ajouté que "s'il y a des domaines qui sont pertinents pour les Seychelles mais que pour le moment nous n'avons aucune donnée, nous le saurons et ferons le nécessaire."

Les données recueillies montrent que 23 objectifs ne s'appliquent pas aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental. La collecte de données possible pour 81 objectifs et 65 indicateurs ne pourrait pas nécessairement faire l'objet d'un rapport en raison de la manière dont elle est collectée ou de son absence.

Le rapport, établi par un consultant, est en cours de finalisation et devrait être publié avant la fin octobre.

Mme. Agathine a déclaré à la SNA que parmi les indicateurs, les Seychelles seront en mesure d'indiquer environ 50% de celles qui sont applicables à la nation insulaire.

Parmi les 17 objectifs les Seychelles en ont réalisé quatre. Objectif 1 - pas de pauvreté; Objectif 3 - bonne santé et bien-être; Objectif 4 - éducation de qualité; et objectif 13 - Changement climatique. Les Seychelles sont sur la bonne voie pour les objectifs restant.

Les Seychelles ont atteint l'objectif de bonne santé et de bien-être. (Joe Laurence, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

«Compte tenu de la taille des Seychelles, aucun des 17 objectifs ne devrait être difficile à atteindre car nous sommes un petit pays et nous sommes donc beaucoup plus gérables. Les règles que nous avons mises en place incluent déjà le concept de développement durable selon lequel nous pensons à l'environnement et à l'économie. Nous pourrions atteindre certains des objectifs un peu plus tard que d'autres dans les 15 ans restant », a déclaré Mme. Agathine.

Le rapport de base aidera les Seychelles à mettre en place une étude nationale volontaire (VNR) qui doit être soumis aux Nations Unies en 2020. L'étude nationale donne le statut des objectifs de développement durable dans un pays donné.

«Les pays ont la possibilité de soumettre un rapport volontaire à l'ONU avant 2030 et chaque année, certains pays annoncent leur intention de soumettre un tel rapport. Ce sera la première fois que les Seychelles soumettront leur rapport », a déclaré Mme. Agathine.

La réalisation des objectifs de développement durable nécessite le partenariat des gouvernements, du secteur privé, de la société civile et des citoyens afin de garantir la création d'une planète meilleure pour les générations futures.

Le mois dernier, le président Danny Faure a assisté au sommet sur les objectifs du développement durable : Dirigeants de haut niveau des Nations Unies pour le dialogue 5 sur le thème intitulée "Partenariats pour les objectifs de développement durable".

Lors de son intervention au forum, M. Faure a souligné l'importance de la création de partenariats pour la réussite de la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

«La gouvernance est le principal moyen de mise en œuvre des ODD, mais aucun pays n'est isolé. Des partenariats sont nécessaires, compte tenu en particulier des difficultés inhérentes aux petits États insulaires en développement », a déclaré M. Faure.