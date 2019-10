Togo: Le pays a tout à offrir et même plus

Le Togo participe du 1er au 4 octobre à Paris à l'IFTM Top Resa, l'un des plus grands Salons du tourisme au monde.

Le ministère du Tourisme mise à fond sur le tourisme d'affaires et de conférences et sur l'éco-tourisme dont les Européens raffolent.

Le stand du Togo (1-K59) présente toute une gamme de produits aux tours-opérateurs à Lomé comme à l'intérieur du pays.

Le salon réunit 32.480 professionnels, acheteurs français et internationaux, professionnels de la distribution et de la production, journalistes, influenceurs, étudiants, officiels français et internationaux qui viennent à la rencontre des 1680 marques exposantes (offices de tourisme, compagnies aériennes, groupes hôteliers, entreprises technologiques, start-ups, etc.).

Les nombreux évènements, tels que ateliers, conférences dédiées, soirées sont des moments forts permettant à toute une profession de découvrir les nouvelles tendances.

La délégation togolaise est étoffée. Elle est composée du conseiller à la communication du ministre du Tourisme, du directeur de la Promotion touristique, du directeur général de l'Hôtel 2 Février de Lomé, de l'administrateur des Hôtels Sarakawa et Le Bénin et de responsables d'agences de voyages ( Alba Travel Service et Transafrica).

Il est à noter que Miss Togo a également fait le déplacement.