Soudan: Aisha Moussa appelle au Renforcement de la Protection des Personnes Déplacées

Khartoum — 2019 (SUNA)- Aisha Moussa, membre du Conseil de la Souveraineté de la Transition, a défini un Plan Clair pour le Retour des Personnes Déplacées par la Guerre à leurs Zones et la Création de Zones de Retour Volontaire Dotées de Services de Base tels que l'Eau, l'Electricité, la Santé et les Infrastructures Educatives et leur Droit à la Terre et à les assurer une Vie Décente.

Lors de l'Inauguration d'un Atelier sur le Renforcement de la Protection des Personnes Déplacées au Soudan, organisé par le Comité National du Droit International Humanitaire en coopération avec le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), dans l'Hôtel de Grand Villa Holiday à Khartoum, a déclaré que le Retour et la Sécurité des Personnes Déplacées constituent l'un des Eléments les Plus Importants du Processus de Paix, de Stabilité et de Développement dans le pays.

Elle a appelé à la Garantie de Moyens de Subsistance pour assurer un Niveau de Vie Décent et Renforcer la Confiance en soi, en plus d'ouvrir la Porte à l'Aide Humanitaire, en louant le rôle des Donateurs et des Organisations Internationales à cet égard.

Mme Aisha Moussa a souligné l'importance de l'Atelier, soulignant la nécessité de Télécharger sa Recommandation sur le Terrain et s'est engagée à travailler à sa mise en œuvre.