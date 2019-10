Soudan: La Conférence de Coexistence pour les Localités de Kutum et Al-Waha Kutum Se Poursuit

Al-Fâcher, Khartoum — 2019 (SUNA)- La Conférence sur la Coexistence entre les Localités de Kutum et Al-Waha, organisée par les Commissions pour la Paix au Darfour et à laquelle ont participé le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) et la Mission des Nations Unies et l'Union Africaine au Darfour (MINUAD), s'est poursuivie Mercredi.

Au cours des deux Sessions de cette Conférence, les participants ont écouté deux Documents de Travail sur la Mobilisation de la Communauté et les Techniques de Médiation présentés par les Dr Bahaa-El-Din Gomaa Haroun et Khaled Mohamed, chargés de Cours à l'Université d'Al-Fâcher. Les participants à la Conférence ont longuement discuté des Deux Documents afin de formuler des Recommandations Pratiques qui contribueraient à la Durabilité de la Paix Sociale entre les Composantes des deux Localités.

Le Secrétaire Général du Gouvernement du Nord-Darfour, Mohamed Ibrahim Abdel-Karim, qui s'est adressé à la Séance d'Ouverture de la Conférence représentant le Gouverneur de cet Etat, a déclaré à SUNA que le Gouvernement de l'Etat du Nord-Darfour compte sur cette Conférence, car ses Recommandations contribueraient directement à la Cause de la Coexistence Pacifique dans l'Etat. C'est l'une des questions fondamentales que le Gouvernement de l'Etat cherche à résoudre de manière radicale afin d'être un Vecteur et un Catalyseur pour le Retour Volontaire des Personnes Déplacées et des Réfugiés à leurs zones.

En plus de la Coexistence Pacifique et de la Stabilité Sociale, sont les Garants de la Poursuite des Services de Développement, soulignant la nécessité de formuler des Recommandations afin que le Gouvernement puisse les parrainer et en suivre la mise en œuvre avec les Partenaires, en promettant de former un Comité Spécialisé et d'organiser une Autre Conférence pour examiner la mise en œuvre des Recommandations de cette Conférence.

Le Représentant des Six Commissions pour la Paix au Darfour, Baher Abdel-Ghader, a déclaré que l'organisation de cette Conférence avait pour objectif de formuler de Sérieuses Recommandations constituant un Programme Viable et des Plans pour que les Commissions contribuent clairement à la Cause de la Coexistence Pacifique et à la Sécurité, une Priorité pour la Stabilité des Agriculteurs et des Eleveurs.

De leur côté, le Roi Sharif Adam Taher Rais, Responsable de la Maison Privée Sweeney à Kutum, et Ali Abdullah Jadallah, Chef du Département Al-Otaifat à Al-Waha, ont confirmé leur Volonté de Coopérer avec le Gouvernement et ses Partenaires afin de mettre en œuvre les Recommandations de cette Conférence et de les amener sur le Terrain afin de parvenir à une Coexistence Pacifique et Durable entre les Composantes des deux Localités.