Cote d'Ivoire: Consolidation de la paix - « Youth for peace » pour renforcer la participation effective des jeunes

A quelques mois de la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, une coalition de trois organisations veut préparer l'esprit des jeunes à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale.

C'est dans cette optique que l'Ong N'Zarama Center for peacebuilding, Indigo Côte d'Ivoire et l'organisation internationale pour la consolidation de la paix (Interpeace) ont annoncé, ce mercredi 2 octobre 2019, la tenue à Abidjan de « Youth for peace », ou encore la « jeunesse pour la paix ».

L'événement qui est prévu du 10 au 12 octobre 2019 aura pour cible la jeunesse ivoirienne. Il s'agit à travers cette initiative de les exhorter à participer à la planification et à la construction d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Placé autour du thème « Les contributions des jeunes à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire », « Youth for peace » se tiendra à l'Institut Goethe (Cocody), à l'Institut français (Plateau) et dans la commune d'Attécoubé.

L'événement qui va accueillir plus de 600 jeunes va débuter le 10 octobre 2019 par un espace dialogue national entre des jeunes bâtisseurs de la paix et des décideurs politiques. Ce, sur la participation significative des jeunes à la paix et à la sécurité en Côte d'Ivoire.

Le 11 octobre dans le déroulement du programme de ce forum l'on aura « Les Abidjan Peace Talks ». Ici, il s'agit d'une initiative mondiale selon laquelle tout le monde peut jouer un rôle dans la construction de la paix. Les Peace Talks célèbrent les histoires personnelles des jeunes à la fois exceptionnels et ordinaire qui montrent que la paix est l'affaire de tous, dira Mme Toualy de l'Ong N'Zarama Center for peacebuilding.

Le 3ème jour, l'événement va s'articuler autour de « Abidjan Peace projections ». Ici, les voix des jeunes orateurs seront portées à une audience plus large et diffusées par vidéo, suivies d'échanges dans les communes d'Attécoubé, Yopougon, Abobo et Koumassi.

Pour un suivi du « Youth for peace », la coalition a annoncé la mise en place des Réseaux de jeunes afin de pérenniser les acquis de ces rencontres. C'est le lieu de souligner que 57 radios locales sur toute l'étendue du territoire vont relayer l'événement pour un plus large écho. Pour participer à ce forum, les participants sont invités à s'inscrire au https:/y4p.eventbrite.com.

A noter que cet événement bénéficie de l'accompagnement de la Cedeao, de l'Agence allemande de coopération internationale (Giz), de l'Ambassade de Suisse, de l'Ambassade de France, de l'Instityut français, de l'Union européenne et celui du Pnud.