Cote d'Ivoire: Youssouf Bakayoko à son successeur à la CEI - « Les embûches ne manqueront pas sur votre chemin »

Le nouveau président de la Commission électorale indépendante (Cei), Coulibaly Kuibiert Ibrahime, a pris fonction ce mercredi 2 octobre 2019 lors d'une cérémonie de passation des charges, au siège de l'institution.

Dans son intervention, Youssouf Bakayoko, le président sortant, a engagé son successeur, à poursuivre le travail déjà abattu, notamment en amplifiant le jeu démocratique en Côte d'Ivoire et à se préparer aux obstacles dans l'exercice de sa fonction. « Les contraintes voire les embûches ne manqueront pas sur votre chemin, et au titre de celles-ci, je voudrais relever une des plus préoccupantes dans la conduite de nos missions. Il s'agit de la tendance sinon de l'inclination au non de respect des règles du jeu démocratique par une certaine frange des chapelles politiques », prévient. M. Bakayoko.

Il lui demande par conséquent de poursuivre, de concert avec le gouvernement et la Société civile, les activités de sensibilisation des acteurs politiques et de la population quant à « la promotion des lois électorales et au respect strict des règles du jeu démocratique ». Tout en lui rendant hommage, le nouveau président de l'institution a promis de venir « régulièrement » s'abreuver à la « source d'expérience » de Youssouf Bakayoko.

Coulibaly Kuibiert Ibrahime a été élu à la tête de la Cei le lundi, à l'issue de travaux de la Commission centrale. Il avait été nommé membre de cette Commission centrale, le mercredi 25 septembre 2019.