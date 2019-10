Congo-Brazzaville: Concours culinaire "Madia ya buala" - Audrey Nguimbi remporte la première saison

La finale de la compétition axée sur les mets du pays a eu lieu, le 1er octobre, au Mess mixte de garnison de Pointe-Noire. Elle a mis aux prises trois candidats.

L'événement a été organisé par l'émission «Antenne K» de la chaîne de télévision privée MCR TV, animée par Marcelle Ndembi alias «Mère K». Dix personnes (dont un seul homme) ont pris part au concours qui a été lancé, il y a trois semaines. Chemin faisant, trois d'entre elles se sont distinguées pour se retrouver en finale. Il s'agit d'Audrey Nguimbi qui a présenté le bouillon de courge au poisson fumé; Derniche Mavoungou (l'unique homme de la compétition) qui a misé sur le bouillon de requin aux épinards; et Chimène Iwangou qui a concocté "le fumbu ou coco" (le gnetum afrikanum) et champignons à la mouambe. Des mets très prisés dans le pays et dont les vertus de chaque élément utilisé ont été présentées par les concurrents avant leur préparation sur le lieu de la compétition.

Tous décidés de gagner, les trois finalistes ont mis en exergue leur savoir-faire au point de rendre la tâche difficile à Michel-Agathon Note, président du jury, et à l'assistance qui a aussi goûté les mets. La difficulté s'est avérée surtout pour départager Audrey Nguimbi et Derniche Mavoungou qui ont totalisé chacun douze points. Il a fallu un vote à main levée pour qu'Audrey Nguimbi soit sacrée gagnante de la première saison du concours. La deuxième place a été occupée par Derniche Mavoungou et la troisième est revenue à Chimène Iwangou. Les trois finalistes ont reçu des prix offerts par les partenaires de l'événement (lots de casseroles, série de marmites et autres).

Valoriser les mets du pays

L'objectif de cette compétition est de valoriser les mets du pays, a indiqué Marcelle Ndembi : «Nous préférons consommer ce qui vient d'ailleurs alors que nous avons chez nous tout ce qu'il faut pour bien manger et être en bonne santé. On consomme régulièrement des surgelés, par exemple, pendant qu'ils sont à l'origine de plusieurs maladies. J'ai donc initié ce concours pour valoriser nos mets».

Par ce concours, elle entend conduire les Congolais à prendre conscience de la richesse culinaire de leur pays, à savoir préparer les mets traditionnels et les consommer tout en maîtrisant leurs vertus ainsi que leurs bienfaits sur la santé. L' initiative a été louée par l'assistance qui a vu en elle un moyen de conduire à manger bio et sain et de lutter contre certaines maladies comme l'hypertension arterielle ou l'obésité.

Notons que la deuxième saison du concours culinaire "Madia ya buala" (les mets du pays) est prévue pour décembre. Aussi Marcelle Ndembi a-t-elle appelé les Ponténégrins à s'inscrire pour partager leur savoir-faire et leurs connaissances sur les mets du pays et ainsi, contribuer à la préservation de la santé des concitoyens.