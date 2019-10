Congo-Brazzaville: Enseignement - Bientôt de nouveaux manuels scolaires pour le collège et le lycée

Après l'annonce des nouveaux ouvrages au programme pour le cycle primaire, notamment les cours préparatoires (CP), le directeur général de l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques (Inrap), Augustin Nombo, a notifié également leur changement au niveau du cycle secondaire d'ici à fin 2021.

L'Inrap poursuit son processus de renouvellement des manuels scolaires. Si les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 ont été marquées par leur renouvellement au primaire, notamment en français et en mathématiques, les années à venir, précisément d'ici à fin 2021, le tour reviendra au collège et au lycée.

Selon Augustin Nombo, l'initiative découle de l'objectif de l'établissement de recherche pédagogique d'avoir au programme d'enseignement des manuels typiquement congolais. « Nous mettons nos équipes en place pour avoir nos propres manuels congolais », a-t-il indiqué.

Pour le moment, a-t-il poursuivi, la reconstitution a commencé par les matières de base et avancera vers les matières complémentaires. Par ailleurs, Augustin Nombo a aussi signifié qu'à part les premiers et seconds niveaux du CP, les nouveaux horizons d'Afrique seront disponibles pour les autres classes l'année prochaine. « Les autres niveaux du cycle primaire, entendu par-là les classes de cours élémentaires (CE) et cours moyens (CM) seront en possession des nouveaux horizons d'Afrique courant l'année scolaire 2020-2021, c'est-à-dire l'année prochaine », a-t-il conclu.