Afrique: Ligue des champions - Les Marocains Hakimi et Ziyech ont mangé du lion

Le Marocain Achraf Hakimi a signé un doublé avec Dortmund contre le Slavia Prague, tandis que son compatriote Hakim Ziyech a marqué un but splendide avec l'Ajax Amsterdam face au Valence CF, en Ligue des champions, ce 2 octobre 2019.

GROUPE E

Racing Genk (Belgique) - SSC Naples (Italie) 0-0

Face à son ancien club, le Sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, s'est appliqué à contrôler l'attaquant-vedette de Genk, le Tanzanien Ally Samatta, très actif devant son public. Le Belgo-Congolais Théo Bongonda s'est également démené en vain. Côté napolitain, le Franco-Marocain Kévin Malcuit est rapidement entré en jeu, suite à la blessure de Mario Rui (33e). Le jeune latéral a parfois mis le feu dans la défense belge.

Liverpool FC (Angleterre) - Red Bull Salzbourg (Autriche) 4-3

Sadio Mané et Mohamed Salah ont dû s'employer pour que les « Reds » se défassent de Salzbourgeois sans complexes. Le Sénégalais a ouvert le score grâce à un une-deux avec Roberto Firmino. L'Égyptien a porté le score à 3-0 sur une frappe repoussée par le portier adverse. Mais c'était avant que le club autrichien ne se déchaîne et ne revienne à 3-3. Salah a néanmoins trouvé la faille, grâce à une déviation de Firmino. Le Guinéen Naby Keita a disputé les dernières minutes de la rencontre.

Dans le camp du RBS, le Camerounais Jérôme Onguéné, les Zambiens Enock Mwepu et Patson Daka, étaient titulaires. Le Ghanéen Majeed Ashimeru a quitté le banc de touche en fin de partie.

GROUPE F

Slavia Prague (République tchèque) - Borussia Dortmund (Allemagne) 0-2

Le Franco-Ivoirien Dan-Axel Zagadou est entré en jeu à la 89e minute, à la place du héros du soir : le Marocain Achraf Hakimi. Le latéral, positionné milieu gauche, s'est régalé avec un doublé : une frappe sous la barre transversale après s'être amusé avec l'arrière-garde du Slavia (35e), puis un tir entre les jambes du portier adverse (89e). Du bel ouvrage. Dans les rangs tchèques, le Nigérian Peter Olayinka, buteur lors de la première journée, a été discret, cette fois.

FC Barcelone (Espagne) - Inter Milan (Italie) 2-1

Le Ghanéen Kwadwao Asamoah a réalisé un match sérieux mais discret avec le club italien.

GROUPE G

RB Leipzig (Allemagne) - Olympique lyonnais (France) 0-2

Le Franco-Bissau-Guinéen Dayot Upamecano et le Franco-Congolais Nordi Mukiele devront vite oublier cette sortie à domicile. Le premier a involontairement contribué au premier but lyonnais en voyant son tacle contré se transformer en quasi-passe décisive. Quant au second, entré en jeu à la 23e minute à la place d'Ibrahima Konaté, il a tenté une feinte trop risquée et a perdu le ballon sur le deuxième but français. Le Franco-Congolais Christopher Nkunku est également entré en jeu, à la place d'un Upamecano par ailleurs averti. Le Malien Amadou Haidara aussi a reçu un carton jaune et a quitté le terrain avant l'heure de jeu.

Côté lyonnais, le Franco-Algérien Houssem Aouar et le Malien Youssouf Koné ont fait leur match. Le Franco-Malien Moussa Dembélé et le Burkinabè Bertrand Traoré ont fait leur apparition en deuxième période.

Zénith Saint-Pétersbourg (Russie) - Benfica Lisbonne (Portugal) 3-1

Le Marocain Adel Taarabt était titulaire dans les rangs portugais.

GROUPE H

LOSC Lille (France) - Chelsea (Angleterre) 1-2

Le Nigérian Victor Osimhen a inscrit son premier but en Ligue des champions en reprenant de la tête un corner tiré par le Franco-Ivoirien Jonathan Bamba. Le Mozambicain Reinildo Mandava et le Franco-Sénégalais Boubakary Soumaré étaient également présents sur la pelouse.

Valence CF (Espagne) - Ajax Amsterdam (Pays-Bas) 0-3

Quel bijou d'Hakim Ziyech ! Le Marocain a expédié le ballon dans la lucarne opposée, d'un tir depuis le flanc droit, à 28 mètres. Du grand art. Le Franco-Sénégalais Francis Coquelin n'a pu que constater les dégâts. Côté néerlandais, le Camerounais André Onana a gardé sa cage inviolée.