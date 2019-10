Angola: Dix nouveaux médecins commencent à exercer leurs fonctions à Cunene

Ondjiva — Dix médecins généralistes, 127 infirmiers et 13 techniciens en diagnostic thérapeutique, admis à l'appel d'offres public 2018, ont renforcé les unités de santé de Cunene, après avoir reçu mardi leurs guides de placement.

Parmi les personnes admises, quatre renforceront l'hôpital général d'Ondjiva, un nombre équivalent sera placé à Ombadja et deux à Namacunde. Avec l'admission de nouveaux professionnels, la province compte maintenant 90 médecins et 86 techniciens de santé qui couvriront les 146 unités de santé et fourniront une assistance à un million 157 449 habitants de Cunene.

Lors de la remise des termes de début de fonctions, le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique de la province de Cunene, Mme Suraya Mateus Kalongela, a appelé à plus de responsabilité et à un esprit de mission. "Nous sommes heureux d'avoir pris vos fonctions car cela permettra en quelque sorte de réduire la pénurie de techniciens dans les établissements de santé de la province, qui travaillaient jusqu'à présent avec un infirmier", a-t-il indiqué.

Suraya Kalongela a insisté sur le fait qu'ils devraient garantir des soins médicaux aux populations par le biais d'un service axé sur l'humanisation, le respect et l'amour du patient. Georgina Nunes, directrice du bureau de santé de Cunene, a affirmé que la province avait besoin de 93 nouveaux médecins et de 1 000 infirmiers. C'est la troisième fois que la province de Cunene a été renforcée avec des médecins au cours des cinq dernières années. En 2016, il en a reçu 14, tandis que 12 ont été intégrées en 2017. Elle a également bénéficié de 140 infirmiers et techniciens en diagnostic.