Cote d'Ivoire: Giga meeting du Pdci-Rda à Yamoussoukro / Yao Loukou Gilbert, coordonnateur Jpdci rurale Attiégouakro - « Les jeunes vont démontrer leur détermination et leur engagement à faire gagner le Pdci en 2020 »

interview

Le coordonnateur Jpdci rurale d'Attiégouakro sera investi ce vendredi 4 octobre 2019 à Ouffouët-Djèkro. Rencontré, il s'est prêté à nos questions. Dans cet entretien, il fait savoir ce meeting d'investiture marquera le top départ de la grande mobilisation pour le giga meeting du 19 octobre prochain. Interview.

Ce vendredi 4 octobre c'est votre investiture. Pourquoi cette date et qu'est-ce qui se passera ce jour ?

Effectivement, nous avons choisi ce vendredi 6 octobre pour notre investiture. Ça sera dans la zone de Kondokro. En effet, nous avons choisi cette zone du peuple Nanafouè qui regroupe six villages à savoir Ouffouët-Djèkro, N'gbékro, N'guessankro, Akimou-Yaokro, Assanou, N'zéré qui constitue un bastion fort pour le Pdci-Rda. La mobilisation est déjà faite pour cette cérémonie d'investiture qui, pour nous, sonne le début de la mobilisation pour le 19 octobre. De sorte que nous montrions à ceux pour qui le Pdci-Rda serait en perte de vitesse dans le département d'Attiégouakro, ce vendredi 4, que le Pdci vit très bel et bien dans le canton Nanafouè et que rien, aucun chant de sirène n'a altéré la flamme, l'ardeur militante de nos parents.

Vous le dites, cette cérémonie d'investiture sonne le début de la mobilisation pour le 19 octobre. Est-ce à dire que des messages forts seront véhiculés dans ce sens ?

Disons-le tout net, ça sera l'occasion pour véhiculer le message de la mobilisation pour le 19 octobre. Afin que ce jour, aucun militant ne reste dans nos villages. Sachez que tous nos parents seront là, ils viendront des quatre coins du département d'Attiégouakro, ce vendredi 4 octobre, pour avoir les nouvelles fraîches du Pdci-Rda qui vont davantage les galvaniser, les mobiliser pour que ce 19 octobre, comme un seul homme, ils soient à Yamoussoukro.

À ce meeting du 4 octobre, nous entendons démontrer que nous jeunes d'Attiégouakro, demeurons Pdci-Rda contrairement à ce qui se dit et à ce qu'on veut faire croire. Nos chefs de villages, notre délégué député Konan Marius sera là avec notre aîné Djédri N'goran, Administrateur du Pdci-Rda. Avec eux, les vaillants secrétaires de section, les membres du Bureau politique de la délégation, les femmes de l'Ufpdci, les comités de base…, les parents sont déterminés, il y a l'engouement.

Aujourd'hui, nous voyons Attiégouakro qui est beaucoup convoitée par le camp adverse, le Rhdp unifié. Cela ne vous fait-il pas peur ?

Comme je l'ai dit plus haut, rien et absolument rien n'a mis à mal notre flamme militante. Le Pdci est là, il vit, il se porte très bien dans nos villages. Chaque jour, nous sillonnons nos villages pour donner des informations et savons ce que nos parents nous disent. Donc soyez sans crainte, ce vendredi, vous verrez la démonstration de force qui sera faite au niveau de la mobilisation. Le Rhdp ne peut plus aller plus loin, nous avons arrêté l'hémorragie Rhdp à Attiégouakro.

Parce que nos cadres qui sont partis, ils sont partis mais pas avec la base que nous autres nous constituons. Ils sont partis, certains, pour les questions de poste, d'autres pour être au restaurant comme ils le disent mais cela ne nous effraie guère. Attiégouakro reste intacte dans son attachement au Pdci-Rda. Parce que ce que nous voyons est la photocopie conforme avec Lmp en 2010, où avec l'argent, les gens pensaient pouvoir acheter nos parents, mais rien n'y fit, bien au contraire, ils ont renforcé leur ardeur et engagement pour le Pdci-Rda. Ce que nos parents réclament, c'est la visite constante de nos leaders politiques pour leur donner les informations et c'est ce qui va être fait ce vendredi 4 octobre.

Le Président Valentin Kouassi a envoyé une mission pour vous mettre en route et vous confier la mobilisation de la jeunesse du District de Yamoussoukro. Vous êtes coordonnateur Jpdci rurale. Quelle sera la part de la jeunesse Pdci-Rda d'Attiégouakro dans les 80% de jeunes annoncés ?

Il faut dire qu'après cette rencontre à la mairie de Yamoussoukro, nous avons porté l'information à tous nos jeunes, présidents de section de la Jpdci et aux membres de nos bureaux respectifs. Le terrain est sillonné et nos jeunes sont prêts à effectuer le déplacement de Yamoussoukro. Cela par tous les moyens parce qu'il nous sera difficile de transporter tous ces militants décidés à venir à la place Jean Paul II. Alors nous jeunes, vaillants et en bonne santé, prendrons la route très tôt le matin, à pied, à vélos, à motos et comme des soldats, nous marcherons sur la place Jean Paul II pour montrer notre détermination, notre engagement à faire gagner le Pdci-Rda en 2020.

Pour nos parents qui aiment le Pdci-Rda et qui, ayant entendu que le 19 octobre, le Président Henri Konan Bédié sera là, à Yamoussoukro et qui veulent venir l'écouter, le voir, qu'on fasse en sorte que ces parents qui n'ont plus la force physique de marcher soient transportés. Nous ne craignons pas, la mobilisation sera totale, nous comptons sur nos patrons politiques, notamment le délégué-maire Gnrangbé Kouacou Jean qui chapeaute cette organisation. La jeunesse d'Attiégouakro fera en sorte d'être visible et nous serons visibles.

Quel message laissez-vous à la jeunesse d'Attiégouakro au terme de cet entretien ?

En tant que coordonnateur Jpdci-rurale d'Attiégouakro, je dis à la jeunesse Pdci-Rda que l'heure n'est plus à l'amusement, à la plaisanterie politique. Nous sommes dans un combat, nous devons l'assumer et nous battre pour gagner ce combat politique. Nous devons siffler la fin de la récréation, nous devons rester débout, déterminés pour mener ce combat auprès de nos aînés et du président Henri Konan Bédié. Car c'est un combat pour la délivrance de notre pays, la Côte d'Ivoire, et partant de notre département Attiégouakro.

Alors nous les attendons ce vendredi 4 octobre à Ouffouët-Djèkro où le président de la mutuelle dudit village, monsieur Robert N'goran, vaillant secrétaire de section, notre parrain, nous attend. Nous les invitons tous à venir pour qu'ensemble nous communiions et lancions la mobilisation pour le giga meeting du 19 octobre 2019, à la place Jean Paul II. Car nous devons démontrer aux yeux de tous, de la communauté nationale et internationale qu'Attiégouakro n'a pas basculé, mais qu'Attiégouakro demeure Pdci-Rda.