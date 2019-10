Ile Maurice: Promesse électorale - La pension de vieillesse serait doublée... en 2024

Il doublera la pension de vieillesse à son prochain mandat. Cette annonce du Premier ministre, Pravind Jugnauth, a pris de court ceux présents hier, mardi 1er octobre, au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC), à Pailles, à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Même les employés du ministère de la Sécurité sociale.

Lorsque le Premier ministre a signifié son intention d'aligner la pension de vieillesse sur le salaire minimal, des applaudissements timides se sont fait entendre. Par contre, dès qu'il a sorti la grande promesse électorale aux seniors, toute la salle était en ébullition et les commentaires allaient bon train. Mais attention à la confusion.

Si les personnes âgées de 60 ans ou plus sont nombreuses à croire qu'une fois les élections terminées, un éventuel gouvernement dirigé par Pravind Jugnauth doublera instantanément la pension de vieillesse et autres prestations sociales, elles doivent se rendre compte que tel n'est pas le cas. Pravind Jugnauth, lors de son allocution, a indiqué que durant les cinq dernières années, son gouvernement a augmenté la pension de vieillesse, qui est passée de Rs 3 623 en janvier 2015 à Rs 6 710 en janvier 2020.

Lorsqu'il a fait la promesse électorale de doubler la pension de Rs 6 710 à Rs 13 500, il a bien précisé qu'il le ferait durant son mandat de 2020-2024, soit sur une période de cinq ans. «C'est un engagement que je prends», a-t-il insisté.

Ce que confirme le Senior Adviser du bureau du Premier ministre. Interrogé, Ken Arian fait ressortir que la période 2020- 2024 a été justement mentionnée par Pravind Jugnauth. En revanche, en ce qui concerne les autres prestations sociales évoquées, il dira qu'elles suivront. En tout cas, c'est durant la campagne électorale qu'on en saura davantage sur l'intention du leader du Mouvement socialiste militant par rapport aux différentes augmentations.

Hier, le Premier ministre a réaffirmé qu'en janvier 2020, les différentes prestations sociales connaîtront une augmentation, comme prévu dans le Budget. À ce stade, au sujet de sa promesse, il n'a donné aucune indication quant au taux d'augmentation de la pension pour les personnes âgées de 90 ans et plus. Pour le moment, une personne âgée entre 90 et 99 ans touche Rs 16 210 comme pension et celle ayant 100 ans ou plus reçoit Rs 21 210.

À ce jour, les personnes de plus de 60 ans représentent un bassin électoral important pour tous les politiciens. À la fin du mois d'août dernier, la République de Maurice comptait 223 947 personnes âgées de plus de 60 ans. Sur un total de 941 719 électeurs, elles représentent 24 % de l'électorat, soit presque un électeur sur quatre.

Panne et briani au programme

Près de 5 000 personnes ont fait le déplacement au SVICC, Pailles, hier. Nombre d'entre elles sont arrivées par autobus dès 8 h 45, afin d'avoir une place à l'intérieur. Un millier de personnes, qui n'ont pu être accommodées dans la salle, ont dû prendre place à l'entrée, où deux écrans géants avaient été disposés. Toutefois, une panne d'une dizaine de minutes est survenue. On a vu Ken Arian se démener pour que tout soit rétabli. Si, à leur arrivée, les invités se sont vu remettre un sac contenant du jus, de l'eau, un paquet de «sev» et des fruits, à la fin de la cérémonie, ils ont été informés qu'ils recevraient du briani. Ce qui a provoqué des bousculades... Du coup, certains sont repartis sans le leur. Cela n'a cependant pas refroidi les seniors, égayés par l'engagement pris par le PM. Une joie traduite plus tôt par des pas de danse sur des ségas de Claudio Veeraragoo.