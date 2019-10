Ile Maurice: Métro express - Les grandes dates du projet

«Le gouvernement pourrait reconsidérer le Light Rail Transit System», déclarait le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, au Parlement, le 17 mai 2016. Ce même gouvernement avait annoncé, pendant sa campagne électorale, que le projet initié par l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam n'irait pas de l'avant.

Depuis cette annonce du ministre, les consultations avec le gouvernement indien se sont enchaînées. La pose de la première pierre du projet Metro Express a lieu moins d'un an plus tard, le 10 mars 2017, au Caudan Waterfront. En août 2017, la société indienne Larsen & Toubro décroche le contrat au coût de Rs 18,8 milliards.

Une partie de cette somme devrait être financée par un prêt de Rs 10 milliards, obtenu du gouvernement indien. Des travaux préliminaires débutent au dépôt de Richelieu avant une nouvelle pose de première pierre, le 28 septembre 2017, pour marquer le début des travaux au centre névralgique de ce projet d'envergure.

Le 16 janvier 2018, Larsen & Toubro démarre simultanément les grands travaux sur le tracé de la ligne de métro au Caudan, à Grande-Rivière, à Richelieu et surtout à Rose-Hill, transformant, au passage, le paysage de ces lieux. Malgré les couacs et une opposition médiatisée, les travaux se poursuivent. Il faudra attendre plus d'un an, soit le 4 juillet 2019, pour que le premier Urbos 100 3e génération, Mauricio, débarque finalement à Maurice.

Des premiers tests sur les rails ont lieu le 17 août et la grande sortie sur une plus longue distance près de deux semaines plus tard, soit le 29 août. Le but de cette sortie était de tester la puissance électrique sur le tronçon de Richelieu à Barkly. En attendant, la deuxième rame du métro express est arrivée sous la supervision des ingénieurs de la société espagnole CAF, chargée de la construction des trains. Pour préparer le soft launch, les rames ont effectué le trajet du dépôt de Richelieu jusqu'à la gare de Rose-Hill à plusieurs reprises.