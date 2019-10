Congo-Kinshasa: Relatif aux personnes handicapées en Afrique - Me Patrick Pindu en appelle à la ratification du Protocole de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

Me Patrick Pindu, Coordonnateur national et Directeur exécutif respectivement, de la Fédération Nationale des Associations des Personnes Vivant avec Handicap du Congo (FENAPHACO) et du Forum des Défenseurs et des organisations des personnes Handicapées en Afrique Centrale « FOPHAC», a procédé, le mardi 1er octobre 2019, au siège de la FENAPHACO, à une séance de restitution de sa mission, entre autres, au siège de l'UA à Addis-Abeba (Ethiopie) et à Dakar (Sénégal).

A Addis-Abeba, Me Pindu Patrick a été à une réunion avec les parlementaires panafricains quant au processus sur la ratification du protocole de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux personnes handicapées que les Chefs d'Etats membres de l'UA ont adopté le 29 janvier 2018. L'Alliance des Droits Africains (ADA), une institution de l'UA qui travaille sur la question des handicapés avait invité les différents leaders des personnes handicapées pour arrêter des stratégies en synergie avec les parlementaires africains pour amener les Etats africains à ratifier cet instrument juridique avec un projet de loi-type le plus rapidement possible.

Une occasion pour Me Pindu de rappeler à l'assistance que jusqu'à présent, le projet de loi sur la promotion et protection des droits des personnes handicapées, proposé par la Députée Eve Bazaïba depuis 2008 est toujours dans les oubliettes au niveau du Parlement de la RDC. Et d'ajouter que cette dernière demeure toujours très mal cotée au niveau africain sur le respect des droits des PVH. Sur ce, il a révélé aussi qu'en 2020, le parlement panafricain va soumettre la loi-type sur le handicap aux Chefs d'Etats africains pour signature. Cette loi sera opposable à tous.

"Nous avons effectué une mission en Ethiopie à Addis-Abeba pour une consultation de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour pouvoir discuter autour du projet de lois-type sur le handicap en Afrique. Aussi, nous avons évalué les 20 ans de l'existence du plan d'action continental de la décennie de l'UA pour les personnes handicapée en Afrique. S'agissant du deuxième point, il a été constaté un échec sur son application. C'est dire que les engagements pris par les Chefs d'Etat africains pour l'intégration et le respect des droits de personnes handicapées n'ont pas été respectés", a déclaré Me Pindu Patrick.

Ainsi, les leaders des organisations des personnes handicapées se sont imprégnés sur l'architecture de l'Union Africaine sur les questions de handicap.

S'agissant de sa mission à Dakar, Me Pindu Patrick a assisté aux échanges de haut niveau entre les leaders des organisations des personnes handicapées de l'Afrique Centrale et de l'Ouest, les parlementaires panafricains et les responsables des Nations Unies. A cette occasion, les leaders africains ont été formés sur les stratégies de plaidoyers auprès des gouvernements africains sur la ratification des instruments juridiques qui promeuvent les droits des PVH.

Ainsi, ils ont été consultés pour donner leurs avis sur la loi-type sur les questions de handicap qui sera proposée par le parlement panafricain. A cette même occasion, il a été désigné Secrétaire Permanent du groupe de plaidoyer et lobbying pour la ratification de la charte de l'UA pour les PVH pour sa ratification et signature par les Etats africains. Ce qui lui permettra d'affûter toutes les stratégies possibles pour continuer à faire un plaidoyer au gouvernement congolais pour la signature de cet instrument juridique panafricain.

S'agissant du Protocole de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux personnes handicapées en Afrique, Patrick Pindu a souligné que l'entrée en vigueur de cet instrument juridique africain exige la ratification de 15 pays, mais jusque-là, seulement cinq pays l'ont ratifié. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de la République Centre Africaine (RCA), du Burkina-Faso et du Gabon. D'où, ils ont été demandés de faire des lobbyings de haute facture dans différents pays qui n'ont pas encore signé et ratifié.

Pour ce faire, l'UA met 2,5 milliards aux cinq premiers pays qui vont signer et ratifier le Protocole de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux personnes handicapées en Afrique.

Patrick Pindu primé par l'Union africaine

Pour leur combat, l'UA a primé 18 leaders africains comme " fiertés africaines pour la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec handicap". Parmi les 18 personnalités qui se sont mobilisées et qui ont milité pour la protection et la promotion des droits de personnes handicapées en Afrique, Me Patrick Pindu a dédié son prix à toutes les personnes vivant avec handicap et à la presse congolaise qui les accompagne. Il va, dans les jours à venir, présenter son prix au ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap, Me Irène Esambo.