Congo-Kinshasa: Urbanisme & Habitat - Pius Muabilu passe à l'attaque !

Cadre lambrissé. Discours musclé. Pius Muabilu Mbayu Mukala, revêtu de sa nouvelle casquette de Ministre d'Etat, était hier devant les agents et cadres de l'Urbanisme & Habitat dans la salle Naomie de l'Hôtel Béatrice, à la Gombe.

Au bout de doigts, il a dévoilé, lors de ce premier face-à-face avec ses administrés, six priorités clés pour traduire dans les faits, du moins à brève échéance, la vision de Félix Tshisekedi et le Programme du Gouvernement, tel que porté à bras-le-corps par le Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Pius Muabilu qui, à l'en croire, n'entend point lésiner sur les moyens pour implanter l'ensemble de l'administration de son Ministère sur toute l'étendue du pays annonce également la tenue, très prochainement, des Etats Généraux, en tant qu'un haut lieu d'échange et discussions constructives dont la mission serait de mutualiser les efforts de toutes les structures impliquées en vue de la mise en place d'un plan ainsi que des mesures d'application de l'essentiel de la politique de l'urbanisation et de l'amélioration de l'Habitat aussi bien de Kinshasa, la capitale, que des autres provinces de la RD. Congo.

A tout Seigneur, tout honneur...

Il a, d'entrée de jeu, remercié Dieu Tout-Puissant pour avoir inspiré Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, les deux Autorités Morales de la coalition FCC-CACH, à accepter qu'il soit nommé Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme & Habitat au sein de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par le Professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

Actions à impact visible

Concrètement, Pius Muabilu axe sa vision politique autour de six priorités majeures qu'il compte réaliser de mèche avec les Intelligences de son administration.

Il préconise l'adoption du Code de l'Urbanisme et de construction en vue de l'adapter à l'évolution démographique, technologique et à l'impératif social. S'agissant de ce point, le Ministre d'Etat a rappelé que le Code en vigueur en RDC remonte à 1957 et donc, devenu obsolète. Voilà pourquoi, il inscrit la réforme de ce texte de base parmi les urgences du nouveau Gouvernement.

Il prévoit l'organisation des états généraux du secteur devant permettre à son ministère de faire le diagnostic de tous les maux qui minent son administration, au nombre desquels figurent notamment le tribalisme, la haine, la spoliation du Patrimoine immobilier de l'Etat, l'insubordination de certains cadres et agents, le dysfonctionnement de l'Administration.

Il envisage la mise en place du Fonds National de l'Habitat et de l'Agence Congolaise pour la Promotion Immobilière.

Plus loin, dans son allocution, il a y a lieu de noter, par ailleurs, que la vision du Ministre d'Etat en charge de l'Urbanisme & Habitat s'articule aussi autour de la formation et de la création d'un corps des officiers de Police Judiciaire du secteur de l'Urbanisme et Habitat, capable d'œuvrer dans la constatation des violations des lois relatives aux règles Urbanistiques et Architecturales.

Sur la même lancée, il projette l'organisation du forum Urbain National dont les travaux préparatoires ont déjà eu lieu au mois d'août dernier ;

Enfin, Pius Muabilu s'engage à poursuivre des constructions des unités de logements sociaux initiés par le Président de la République, lors de son programme de 100 jours, sans omettre pour autant, l'inévitable lancement du processus de viabilisation de nouvelles provinces.

Mise en garde sévère

Pour atteindre toutes ces priorités cardinales, le tout nouveau Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme & Habitat mise, en effet, sur la collaboration des cadres et agents de son administration et surtout, sur leur abstention de tout comportement contraire aux lois et règlements qui régissent le personnel de carrière de l'Etat. Il promet, en outre, de sévir contre tous les contrevenants aux ordres et directives donnés.

Vers les Etats Généraux

"C'est ici l'occasion de vous exhorter à imprimer la célérité dans le traitement des dossiers et le respect de la hiérarchie. Car, l'anarchie n'aura aucune place dans ma gouvernance", a-t-il insisté avant d'affirmer qu'avec l'autorisation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, il compte déployer ses services à travers les Provinces pour s'imprégner du fonctionnement de son Ministère qui n'a pas que la seule Ville-Province de Kinshasa comme ressort, une démarche qu'il considère comme étant un des préalables à l'organisation des Etats Généraux envisagés dans les tout prochains jours.