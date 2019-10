Congo-Kinshasa: Construction d'un hôpital moderne - Denise Nyakeru Tshisekedi à la rescousse des enfants drépanocytaires

Un hôpital moderne pour les enfants SS verra le jour dans les mois qui suivent dans la ville-province de Kinshasa, à l'initiative de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Annoncé mardi 1er octobre, par la Première dame de la République dans une interview accordée à la radio Top Congo. Sereine et confiante, elle parlé sur la construction de cet hôpital pour ces enfants vivant dans des conditions précaires.

Un projet qui ne sort pas du néant, Denise Nyakeru a constaté une condition de vie déplorable de ces enfants souffrant de l'anémie falciforme, après sa visite au centre médical Mabanga, au quartier Yolo, dans la commune de Kalamu, où ces derniers sont pris en charge, situation devant laquelle elle n'a pas hésité d'exprimer sa compassion.

Outre sa fondation, elle est accompagnée par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), ainsi que plusieurs banques de la capitale, qui ont accepté de prêter main forte à ce dessein. Par ailleurs, cet hôpital procurera des soins médicaux gratuits, et aussi la dotation des médicaments appropriés. Une formation médicale moderne et bien équipée pour concourir au soulagement de la souffrance des enfants anémiques, et de leurs parents, tel est son souhait.

Ne se limitant pas qu'aux prestiges, dans son rôle de Mère de la Nation, elle se porte garante d'accompagner le Chef de l'Etat dans son combat, et remédier aux problèmes du commun des congolais. Et son cœur est porté vers ces enfants, auxquels elle tient à redonner le sourire et une vie meilleure.