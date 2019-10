Congo-Kinshasa: Formation professionnelle-UNESCO - Des projets conjoints pour un enseignement technique de qualité en RDC

Les universités oui, mais les métiers aussi. Jean-Pierre Ilboudo, le Représentant pays de l'Unesco reste convaincu quant à la nécessité de propulser la formation professionnelle en Afrique, principalement en République Démocratique du Congo pour soutenir la relance économique et participer à la reconstruction du pays.

C'est le sens même de sa rencontre avec le Ministre de la Formation Professionnelle, Arts et Métiers, John Ntumba, ce mercredi 2 octobre 2019 à l'immeuble Kasaï. Les deux personnalités se sont entretenues sur les projets conjoints susceptibles d'assurer un enseignement technique de qualité, à travers la formation professionnelle, dans différentes provinces de la RDC. Ceci, se référant toujours à l'adéquation de l'offre et la demande. Ainsi, les missions de cadrage sont-elles prévues pour mieux identifier les secteurs ou champs d'actions sur base des indications fiables recueillies sur le terrain.

"Nous sommes venus pour voir ensemble comment collaborer pour qu'on puisse donner à ce grand pays qu'est la RDC les moyens d'avoir une formation professionnelle et technique adéquate ; donc des ateliers où on pourra former des gens, mais aussi le lien entre les universités et les entreprises", déclare le Représentant pays de l'Unesco, cette organisation des Nations Unies dont le mandat est focus notamment, sur l'éducation, la science et la culture.

Dans le secteur de l'éducation, dit-il, la formation professionnelle et technique est fondamentale pour nous, c'est essentiel. "Aujourd'hui, si on fait un constat, on se rend compte qu'on n'a pas assez de gens formés dans les métiers. Nous devons soutenir tous les Etats membres de l'UNESCO. C'est pourquoi, au niveau de notre siège, nous avons un département chargé de la formation professionnelle et technique des arts et des métiers", a précisé Jean-Pierre Ilboudo au sortir des échanges.

C'est une première rencontre entre les deux hommes depuis que John Ntumba Panumpakole est aux commandes du ministère de la FPAM, un des principaux chantiers du chef de l'Etat.

Félix Tshisekedi est, en effet, décidé de placer l'Homme au centre des actions du Gouvernement et de la promotion du capital humain, une grande cause nationale. Un défi, faut-il le rappeler, sans lequel aucun des autres chantiers ne pourra prospérer.

Eventuellement, des appuis financiers internes et internationaux contribueront à la réalisation de ce programme indispensable et qui répondra en grande partie aux préoccupations majeures des congolais.

Ce qui explique l'implication de l'Unesco dans cette visée. Toutefois, il y a plusieurs éléments sur lesquels vont discuter cette organisation et le ministre de la Formation professionnelle. Mais, ce mercredi, "nous sommes venu juste le féliciter parce qu'il est maintenant à ce poste, aussi pour nous présenter en tant que UNESCO. Mais, nous avons prévu d'avoir des séances de travail pendant lesquelles nous allons discuter de toutes ces questions", a soutenu M. Ilboudo.

Efforts communs

Autant le Président de la République mise sur le capital humain, le ministre de la Formation Professionnelle, Arts et Métiers s'y met sans relâche pour assurer la matérialisation de cette mission car, la réinsertion sociale peut réussir par les métiers et une main-d'œuvre locale qualifiée.

Pour cela, des chefs-lieux de provinces jusqu'aux territoires, ce ministère devra implanter des centres pilotes et des centres de formation professionnelle afin de résorber le taux élevé des jeunes au chômage et sans qualification.

Déjà, dans les prochains mois, l'incubateur de la 1ère rue Limete, financé par l'Etat congolais à travers le programme d'urgence de Félix Tshisekedi, sera livré.

En gros, l'Unesco est l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. Ses programmes contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable définis dans l'Agenda 2030 adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015.

L'Unesco développe des outils éducatifs pour aider chaque individu à vivre en tant que citoyen du monde. Elle travaille aussi pour que chaque enfant et chaque adulte ait accès à une éducation de qualité.

Faudrait également noter que l'Unesco défend la liberté d'expression, un droit fondamental et une condition essentielle pour la démocratie et le développement.