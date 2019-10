Ile Maurice: Jour-J - Mauricio en marche !

Le départ sera donné au dépôt de Richelieu. Après une cérémonie protocolaire, incluant un discours à distance du Premier ministre indien, Narendra Modi, le métro sera sur les rails pour arriver à Rose-Hill avec, à son bord, le chef du gouvernement, Pravind Jugnauth. En compagnie d'un parterre d'invités, qui comprend aussi des élèves du secondaire. Pour vous donner un avant-goût du trajet de Mauricio, nous nous sommes rendus dans toutes les stations où il s'arrêtera prochainement...

1. Victoria Station : prête dans une semaine

Actuellement, on aurait dit qu'elle fait partie du Caudan. Mais son nom, c'est Victoria Station. Elle est la dernière destination si l'on vient de Rose-Hill et la première au départ de Port-Louis. Elle sera fin prête dans une semaine. À ne pas confondre avec le Victoria Urban Terminal, qui est en lui-même un autre projet qui mettra plus de temps à être achevé. Lors de notre visite d'hier, les ouvriers plantaient encore de l'herbe autour des rails, dont certains devaient encore être fixés.

2. St.-Louis Station : Comme un air d'antan

Le paysage est assez particulier à cette station. Comme pour le dépôt, il semble perdu au beau milieu de nulle part. Pourtant, un peu plus loin, des maisons et des entreprises sont visibles. Ce lieu se trouve non loin d'un pont ferroviaire d'antan. C'est là que les rails du métro ont été posés. On y voit encore des pierres d'époque. Une fois descendus à la station, les passagers auront sans doute à marcher quelques mètres puisque aucune route n'est visible à cet endroit.

3. Richelieu : un dépôt au beau milieu de nulle part

Difficile d'imaginer que, dans ce coin de Richelieu, une infrastructure si imposante a pris place. Il s'agit du dépôt où Mauricio viendra se reposer à la fin de ses longues journées. Les passagers ne pourront pas y descendre. L'Operations Control Centre s'y trouve, soit le centre névralgique du Metro Express. Les voyageurs pourront tout de même descendre à un arrêt plus loin, à la Black River Station, qui se trouve presque à côté du dépôt.

4. Nelson Mandela Station (Barkly) : Mauricio surplombe les champs de canne

Ce sera, sans doute, l'un des tronçons verts du métro puisqu'il offre une vue sur les champs de cannes. Plus loin, on aperçoit l'océan. Nous sommes pourtant à la Résidence Barkly. Lorsqu'on y était, la station recevait un nettoyage à haute pression d'eau. Sous le regard d'un officier de la Special Support Unit, les ouvriers s'affairaient à finir les derniers travaux. Pendant que des minibus venaient récupérer ceux qui ont fini leur service. Mais ici encore, le désordre attire les regards. Avant d'atteindre la Nelson Mandela Station, Mauricio passera sur des rails qui semblent être posés sur du béton et des roches.

5. Beau-Bassin Station : Au coeur de la ville

Les stations jusqu'ici ont toutes le même look. Un abri de chaque côté, des rails au milieu pour Mauricio et des panneaux d'affichage. À Beau-Bassin, on a un peu de mal à se rappeler ce qu'il y avait à la place de ce nouvel arrêt. Sauf, peut-être, qu'on y a déjà organisé des meetings dans le cadre du 1er-Mai. La station du métro se situe non loin du poste de police de Beau-Bassin. De quoi animer ce coin, non loin du bureau de l'ancienne Mauritius Society of Authors et du Citizens' Advice Bureau. Ici aussi, les dernières plantes ont été mises en terre et les couches de peinture appliquées aux rampes d'accès et aux abris.

6. Révérend Lebrun Station : le métro devant les maisons

Oui, Mauricio avait fait polémique avant même d'arriver au pays Les habitants à côté de l'ancienne promenade Roland Armand ont eu beau crier, le métro s'est bel et bien fait une place dans ce quartier résidentiel de la ville de Rose-Hill. Lors des tests, hier, le train est passé, avec nonchalance devant ces maisons dont les entrées principales semblent, à présent, condamnées puisqu'elles donnent directement accès sur les rails. La promenade Roland Armand n'est, quant à elle, qu'un vieux souvenir. Sur place, des ouvriers s'efforçaient à mettre en terre l'herbe, plant par plant. Pendant qu'à côté, la route reçoit une dernière couche de bitume.

7. Rose-Hill Terminal : une ville métamorphosée

Hier, les ouvriers présents sur les lieux s'activaient à compléter les derniers travaux de peinture, à la mise en place des drapeaux de Maurice et de l'Inde avant l'«e-launch» du métro. L'imposante structure sur laquelle Mauricio est passée, à plusieurs reprises, dans la journée d'hier, sans doute pour les derniers tests, a complètement changé la face de la ville. Peint dans un vert tendre, qui détonne presque avec les autres infrastructures qui, elles, peinent à cacher leurs rides, le tracé de Mauricio ne laisse pas indifférent. Non loin de la place des taxis, sur les bancs, les habitués des lieux parlent de l'évènement tant attendu, le lancement du train prévu aujourd'hui. Le terminal de Rose-Hill, situé en hauteur, offre une vue d'ensemble sur la gare d'autobus. Bien qu'encore un peu chaotique, il promet d'être plein de vie lorsque Mauricio sera totalement opérationnel.

Les assureurs entrent en jeu

Les contrats d'assurance de la SICOM et de la SWAN sont valides depuis le 30 septembre. L'express a eu la confirmation officielle des deux assureurs choisis pour couvrir les navetteurs (usagers) et les membres du public en cas de blessures ou décès survenus après un accident ou en cas de catastrophe naturelle. Le soft launch était initialement prévu à cette date. Mais même si celui-ci a été repoussé, les contrats d'assurance sont valides depuis cette date.

Donc, tous les passagers qui voyageront à bord de Mauricio aujourd'hui, que soit le Premier ministre, les fonctionnaires, les journalistes ou les élèves invités, seront couverts par les deux compagnies d'assurances. Selon le ministre Nando Bodha, qui répondait à une question parlementaire à ce sujet le 24 septembre, même les usagers qui voyageront par le Metro Express gratuitement à partir du 1er novembre seront couverts par la SICOM et la SWAN.

Qu'en est-il du rapport final de l'Independent Safety Assessor d'ItalCertifer ? Selon nos recoupements, les Italiens compilent toujours les données recueillies auprès de ceux qui effectuent les tests quotidiens. Vu que ceux-ci ne sont pas encore terminés, le rapport est toujours attendu. Comment se fait-il donc qu'on ait donné le feu vert pour effectuer le trajet d'aujourd'hui entre le dépôt de Richelieu et Rose-Hill si le rapport n'est pas encore prêt ? Une source proche du dossier explique que ce trajet est considéré comme un trial run et que le train ne roulera pas à sa vitesse maximale. L'on rassure que tout sera fait dans les meilleures conditions.

Un trajet de 30 à 40 minutes

Les invités sont attendus au dépôt de Richelieu à 14 heures pour une cérémonie qui se veut riche sur tous fronts. Selon nos recoupements, l'antenne sera prise peu avant 15 heures. L'intervention par visioconférence du Premier ministre indien, Narendra Modi, devrait avoir lieu vers 15 h 10 et devrait durer une dizaine de minutes. Ce dernier devrait, entre autres, parler par des liens forts qui unissent l'Inde et Maurice. S'ensuivra le discours de Pravind Jugnauth. Un programme culturel figure également à l'agenda. Peu avant 16 heures, les invités devraient prendre place à bord de Mauricio pour effectuer le trajet, du dépôt jusqu'à la gare de Rose-Hill. Il ressort que la vitesse, pour cette sortie, ne devrait pas dépasser 20 km/h. Le trajet devrait donc durer entre 30 et 40 minutes. Il est prévu que les invités, une fois arrivés à leur destination finale, descendent à la station et effectuent une visite des lieux. Après quoi, ils prendront à nouveau Mauricio pour le retour au dépôt de Richelieu.