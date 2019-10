Soudan: Le sous-secrétaire du ministère de l'Agriculture souligne la coopération avec la France

Khartoum — Le sous-secrétaire du ministère des ressources naturelles et de l'agriculture, Ing. Babiker Osman a affirmé l'ouverture du Soudan à la coopération avec la France, notamment après la visite du Premier ministre Dr. Abdullah Hamdok en France.

Cela s'est produit lors d'une réunion mercredi dans son bureau au ministère avec la délégation du ministère du Trésor et de l'Agence française de développement, au cours de laquelle les participants ont discuté des besoins du développement de l'agriculture dans la période à venir, y compris des technologies modernes dans le domaine de l'agriculture, la fabrication d'intrants agricoles au Soudan et la réalisation de la valeur ajoutée des produits agricoles pour être compétitifs sur les marchés français et européens.

Le sous-secrétaire du ministère de l'Agriculture a exhorté les français à soutenir le secteur agricole par la formation et l'autorité de recherche agricole aux technologies modernes, soulignant que le secteur agricole est le secteur pionnier au Soudan et qu'il a besoin d'un soutien technique de la part du monde, à la récente visite du Premier ministre en France, appelant la France à aider le Soudan à renforcer sa production, sa productivité et sa sécurité alimentaire pour le monde.

De son côté, la partie française s'est engagée à contacter l'ambassade de France et les parties concernées pour déterminer les priorités de mise en œuvre.