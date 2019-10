Afrique de l'Ouest: UFOA 2019 - Qui sera le premier demi-finaliste ?

Début ce jeudi des quarts de finale du tournoi des nations de l'UFOA 2019. Une rencontre au programme et elle oppose le Sénégal au Bénin.

A première vue, les Ecureuils peuvent se sentir désavantagés. Dernière équipe à se qualifier et première à disouter les quarts de finale en 48h. Tandis que le Sénégal a obtenu son ticket depuis 4 jours. Un souci de calendrier que n'a pas manqué de souligner Moussa Latoundji, le coach du Bénin après la victoire sur la Guinée.

Mais le match aura bien lieu ce jeud à Thiès. Et le Bénin devra gérer un autre problème. Son banc, amputé de deux éléments blessés contre le Syli et forfaits: Fadil Bawa et Saliou Idrissou.

De son côté, le pays hôte peut bénéficier de son public pour décrocher une place dans le dernier carré.

Autre rencontre au menu, l'affrontement entre la Guinée Bissau et la Guinée. Deux équipes éliminés de la course au trophée prinicipal et qui débtent la campagne pour le trophée de la consolation.

Programme (horaires en GMT)

17h: Guinée - Guinée Bissau

20h: Sénégal - Bénin