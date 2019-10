Soudan: Asmaa - La prochaine étape sera celle de l'organisation du ministère et des ambassades à l'étranger

Khartoum — La ministre des Affaires étrangères Mme. Asmaa Mohammed Abdallah a déclaré qu'elle avait tenu 47 réunions bilatérales avec des ministres des Affaires étrangères et des délégations d'organisations internationales et régionales en marge de sa participation à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Elle a exprimé lors de la réunion ordinaire du Conseil des Ministres présidée par Dr. Abdallah Hamdok qu'elle travaillerait dans la phase suivante à la mise en place de la structure du ministère et des ambassades soudanaises à l'étranger afin de suivre la prochaine étape.

Pour sa part, le ministre des Finances Dr. Ibrahim Albadawi a déclaré qu'il avait des réunions avec le président du Trésor et le ministre français des Finances en présence du Premier ministre.

Badawi a signalé à l'importance que donne son ministère aux questions de vie et au financement pour l'emploi de (100) mille jeunes dans les stations de surveillance des stations-service et des boulangeries afin de s'assurer que le carburant et la farine ne fuient pas outre ses canaux spécifiques ainsi que à la surveillance électronique des camions et l'encouragement de secteur des coopératives à faire sa part.

Le ministre des Finances a appelé le Cabinet à vendre les propriétés du PCN confisquées lors d'une vente aux enchères et à allouer le produit de la vente au soutien des ressources du ministère des Finances pour payer des versements de certains fonds arabes, en plus de promulguer une nouvelle législation donnant aux ministres le pouvoir de remédier au déséquilibre structurel de leurs ministères et de modifier les départements inaptes.