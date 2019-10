Soudan: Le ministre de l'Industrie se félicite des investissements français au Soudan

Khartoum — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Madani Abbas Madani s'est félicité les entreprises et les investissements français au Soudan, saluant le développement des relations bilatérales entre les deux pays.

Lors d'une réunion avec la délégation de la société française Renault (travaillant dans les domaines de la construction de camions, des moyens de transport et des pièces de rechange) dirigée par le directeur adjoint de la société internationale, Olivier De Saint, Madani a déclaré que la visite était une confirmation de le développement des relations bilatérales entre le Soudan et la France après la visite réussie du Premier ministre Dr. Abdullah Hamdok en France et sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron afin d'affirmer le rôle de soutien de la France au Soudan dans toutes les forum internationales.

Madani a indiqué que les relations entre les deux pays étaient à leur meilleur niveau après le succès de la révolution soudanaise.

Le ministre a également affirmé le souci de son ministère d'apporter le soutien nécessaire à l'entreprise française pour étendre ses investissements au Soudan dans les domaines industriel et commercial.

De son côté, le vice-président de la société française Renault a passé en revue le projet de la société au Soudan visant d'accroître les investissements français dans le pays, notamment dans les domaines du transport, des camions et des pièces de rechange (nous sommes venus pour soutenir l'industrie soudanaise dans ce nouvel ère), Il a ajouté que leurs produits représentaient 30% de camions opérant dans le transport de marchandises au Soudan.

De Saint a réaffirmé que sa société était disposée à coopérer dans les domaines de la formation des chauffeurs et autres artisans, en plus de la mise en place d'un certain nombre de projets d'investissement transmis par le Soudan, en particulier dans le secteur de l'assemblage de camions.