Madagascar: Inde-Madagascar - Deux navires de guerre indien à Antsiranana

Deux navires de la marine indienne INS Tir , Shardul du premier escadron d'entraînement et le garde-côte ICGS Sarthi ont mouillé au port d'Antsiranana depuis Mardi dernier pour une visite d'entraînement . Une réunion d'information a été organisée dans le but de mise en œuvre de l'accord de coopération signé entre les gouvernements des deux pays par le Président indien SEM Ram Nath Kovind , qui a effectué une visite officielle dans notre pays l'année dernière et les autorités malgaches . Cette visite a pour but de faire de l'Océan Indien, une zone de paix, de lutter contre la piraterie , de promouvoir le renforcement de capacité entre les deux forces navales , de parer à la pêche illégale... .Cette visite entre aussi dans le cadre de la 150e anniversaire de Mahatma Gandhi

( Bapu) le père de la nation indienne. Au programme : confection de timbres à l'effigie de cet illustre personnage indien , distribution de kits solaires pour les élèves et les étudiants , une exposition photographique retraçant sa vie est aussi à l'honneur, et le dernier qui n'est pas le moindre , apprentissage de l'art culinaire végétarien . L'ambassadeur indien SEM Abhay Kumar et le ministre de la Défense nationale le Général Rakotonirina Léon Richard se vont se rendre à Antsiranana aujourd'hui pour visiter les deux navires.