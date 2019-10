Angola: Plus de 200 nouveaux techniciens de santé pour la municipalité de Luanda

Luanda — La municipalité de Luanda a été renforcée mercredi avec 275 nouveaux techniciens de santé admis lors de l'appel d'offres public promu par le ministère de la Santé en septembre 2018.

Il s'agit de 19 médecins, 122 infirmiers de niveau intermédiaire, 52 infirmiers de niveau supérieur et 23 techniciens de diagnostic et thérapeutique intermédiaires et 59 de niveau supérieur.

S'adressant à la presse, Maria Nelumba, responsable de la commission administrative de Luanda, a déclaré que les nouveaux professionnels renforceraient les unités sanitaires qui fonctionnaient sous pression, une situation qui compromet la qualité des soins prodigués aux patients.

Selon Maria Nelumba, ce chiffre résoudra certains problèmes de ressources humaines, en particulier dans les unités où la plupart sont des employés occasionnels et prévoient participer au concours public de la santé.

La municipalité de Luanda compte 72 médecins, 892 infirmiers, 330 techniciens en diagnostic et en thérapeutique, 498 agents administratifs, faisant un total de 1.828 employés.

La municipalité de Luanda compte 23 centres de santé répartis dans les districts de Maianga, Ingombota, Rangel et Samba, Sambizanga et Neves Bendinha et Ngola Kiluange.